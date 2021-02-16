https://ria.ru/20210216/orvi-1597618980.html
В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ
Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 12 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T04:18
2021-02-16T04:18
2021-02-16T04:18
россия
орви
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 12 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов зарегистрировано в четырех субъектах РФ, в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет - так же в четырех регионах. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22 субъектах страны."На 6 неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что сейчас в России от гриппа привиты порядка 85,9 миллиона человек (59% от численности населения страны).
https://ria.ru/20210129/bolnitsa-1595170695.html
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россия, орви, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 12 регионах России
, сообщается на сайте Роспотребнадзора
.
"На шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 12 субъектах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов зарегистрировано в четырех субъектах РФ, в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет - так же в четырех регионах. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22 субъектах страны.
"На 6 неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что сейчас в России от гриппа привиты порядка 85,9 миллиона человек (59% от численности населения страны).