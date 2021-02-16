https://ria.ru/20210216/orvi-1597618980.html

В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ

В 12 регионах превышены недельные пороги заболеваемости ОРВИ

Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 12 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T04:18

2021-02-16T04:18

2021-02-16T04:18

россия

орви

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 12 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов зарегистрировано в четырех субъектах РФ, в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет - так же в четырех регионах. Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22 субъектах страны."На 6 неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что сейчас в России от гриппа привиты порядка 85,9 миллиона человек (59% от численности населения страны).

https://ria.ru/20210129/bolnitsa-1595170695.html

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2021

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россия, орви, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество