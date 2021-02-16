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Суд подтвердил взыскание с Навального расходов по делу "Дружбы народов"
Суд подтвердил взыскание с Навального расходов по делу "Дружбы народов"
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, обязавших Алексея Навального возместить крымскому мясокомбинату... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:38
2021-02-16T14:38
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фонд борьбы с коррупцией
виктор золотов
девятый арбитражный апелляционный суд
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, обязавших Алексея Навального возместить крымскому мясокомбинату "Дружба народов" судебные расходы в размере более 3,3 миллиона рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу Навального на вынесенное в августе определение арбитражного суда Москвы и ноябрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску мясокомбината признали не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца информацию о поставках "Дружбой народов" некачественных продуктов по завышенным ценам Росгвардии. Суды обязали Навального опровергнуть эти сведения и удалить ролик и статью со своего сайта. Судебные акты по делу в марте 2020 года оставил в силе и Верховный суд.После этого истец предъявил к возмещению расходы, понесенные им на оплату услуг своих представителей в суде по договору с адвокатским бюро "Падва и партнеры" и на нотариальный осмотр интернет-сайтов. Суд первой инстанции счел, что факт несения расходов подтверждается участием юристов в судебных заседаниях, а их размер "соответствует критерию разумности". Ходатайство было удовлетворено в полном объеме.Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации и видеосюжете возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией*, посвященных закупке продуктов для Росгвардии. В них, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.Как сообщается на сайте агропромышленного холдинга "Дружба народов", он работает в Крыму с 1957 года и сегодня является крупнейшим агропромышленным предприятием региона. В состав вертикально-интегрированного холдинга входят несколько направлений: растениеводство, производство кормов, выращивание и мясопереработка.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фонд борьбы с коррупцией, виктор золотов, девятый арбитражный апелляционный суд, алексей навальный, москва, происшествия

Суд подтвердил взыскание с Навального расходов по делу "Дружбы народов"

14:38 16.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, обязавших Алексея Навального возместить крымскому мясокомбинату "Дружба народов" судебные расходы в размере более 3,3 миллиона рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу Навального на вынесенное в августе определение арбитражного суда Москвы и ноябрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
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Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску мясокомбината признали не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца информацию о поставках "Дружбой народов" некачественных продуктов по завышенным ценам Росгвардии. Суды обязали Навального опровергнуть эти сведения и удалить ролик и статью со своего сайта. Судебные акты по делу в марте 2020 года оставил в силе и Верховный суд.
После этого истец предъявил к возмещению расходы, понесенные им на оплату услуг своих представителей в суде по договору с адвокатским бюро "Падва и партнеры" и на нотариальный осмотр интернет-сайтов. Суд первой инстанции счел, что факт несения расходов подтверждается участием юристов в судебных заседаниях, а их размер "соответствует критерию разумности". Ходатайство было удовлетворено в полном объеме.
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Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации и видеосюжете возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией*, посвященных закупке продуктов для Росгвардии. В них, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.
Как сообщается на сайте агропромышленного холдинга "Дружба народов", он работает в Крыму с 1957 года и сегодня является крупнейшим агропромышленным предприятием региона. В состав вертикально-интегрированного холдинга входят несколько направлений: растениеводство, производство кормов, выращивание и мясопереработка.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Фонд борьбы с коррупциейВиктор ЗолотовДевятый арбитражный апелляционный судАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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