Суд подтвердил взыскание с Навального расходов по делу "Дружбы народов"
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, обязавших Алексея Навального возместить крымскому мясокомбинату "Дружба народов" судебные расходы в размере более 3,3 миллиона рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд во вторник отклонил кассационную жалобу Навального на вынесенное в августе определение арбитражного суда Москвы и ноябрьское постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.
Ранее арбитражные суды трех инстанций по иску мясокомбината признали не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца информацию о поставках "Дружбой народов" некачественных продуктов по завышенным ценам Росгвардии. Суды обязали Навального опровергнуть эти сведения и удалить ролик и статью со своего сайта. Судебные акты по делу в марте 2020 года оставил в силе и Верховный суд.
После этого истец предъявил к возмещению расходы, понесенные им на оплату услуг своих представителей в суде по договору с адвокатским бюро "Падва и партнеры" и на нотариальный осмотр интернет-сайтов. Суд первой инстанции счел, что факт несения расходов подтверждается участием юристов в судебных заседаниях, а их размер "соответствует критерию разумности". Ходатайство было удовлетворено в полном объеме.
5 февраля, 20:27Навальный уничтожил себя как политика за один день
Мясокомбинат "Дружба народов" упоминался в публикации и видеосюжете возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией*, посвященных закупке продуктов для Росгвардии. В них, в частности, утверждалось, что продукты для нужд ведомства закупаются у мясокомбината по ценам существенно выше рыночных. Глава Росгвардии Виктор Золотов назвал эти утверждения оскорбительными и клеветническими.
Как сообщается на сайте агропромышленного холдинга "Дружба народов", он работает в Крыму с 1957 года и сегодня является крупнейшим агропромышленным предприятием региона. В состав вертикально-интегрированного холдинга входят несколько направлений: растениеводство, производство кормов, выращивание и мясопереработка.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента