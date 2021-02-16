https://ria.ru/20210216/klub-1597743687.html

Андрей Воробьев открыл в Химках новый клуб "Активного долголетия"

Андрей Воробьев открыл в Химках новый клуб "Активного долголетия"

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Химках новый клуб "Активного долголетия", он рассчитан на 100 человек в день. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:51

2021-02-16T18:51

2021-02-16T18:51

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

химки

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл в Химках новый клуб "Активного долголетия", он рассчитан на 100 человек в день."Самоизоляция, к счастью, осталась позади. Это дало нам возможность открыть клубы "Активного долголетия". Они стали популярны у нашего старшего поколения еще до коронавируса. Но открыть клуб — дело нехитрое, берешь и монтируешь. Наша задача — сделать так, чтобы было интересно, познавательно и душевно", - написал Воробьев ВКонтакте.По его словам, в новом клубе в Химках можно будет посмотреть кино, поиграть в шахматы, в настольный теннис, получить консультации сотрудников МФЦ, социальной защиты и ЕИРЦ.Губернатор уточнил, что в клубе смогут принимать до 100 человек в день. Он будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.

https://ria.ru/20210216/vaktsina-1597647068.html

московская область (подмосковье)

химки

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), химки