https://ria.ru/20210216/gazoprovod-1597757125.html

В США назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой

В США назвали "Северный поток — 2" плохой сделкой

Позиция администрации США по проекту "Северный поток 2" не изменилась, это плохая сделка, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:47

2021-02-16T20:47

2021-02-16T22:29

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allseas

северный поток — 2

сша

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ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. Позиция администрации США по проекту "Северный поток 2" не изменилась, это плохая сделка, заявила во вторник журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.По словам Псаки, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или проведению сертификации газопровода."Если такие действия будут иметь место, мы будем решать вопрос применимости санкций. Важно понимать, что санкции - это только один из многих важных инструментов обеспечения энергобезопасности", - сказала она.США будут делать это в сотрудничестве с союзниками и партнерами, добавила она."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

https://ria.ru/20210216/potok-1597699094.html

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россия, allseas, северный поток — 2, сша, в мире