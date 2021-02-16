https://ria.ru/20210216/gadzhety-1597616899.html

Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты

Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты

Современные технологии позволяют самостоятельно выявлять некоторые проблемы со здоровьем, а иногда и лечить их. С помощью неинвазивных устройств, к которым... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T02:17

2021-02-16T02:17

2021-02-16T02:17

мгу имени м. в. ломоносова

apple

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149911/52/1499115207_0:487:4888:3237_1920x0_80_0_0_6e326d2031f68cacd2caaf9a1e4c67ac.jpg

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Современные технологии позволяют самостоятельно выявлять некоторые проблемы со здоровьем, а иногда и лечить их. С помощью неинвазивных устройств, к которым относят мобильные телефоны, часы, браслеты и т.п. можно диагностировать определенные заболевания. Лечить могут другие устройства - имплантаты, рассказал агентству "Прайм" профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Ардашев.Ученый привел в пример "умные часы", которые могут выявить мерцательную аритмию. В Apple Watch есть приложение "ЭКГ", которое записывает сердцебиение, считает сердечный ритм, а потом передает результаты электрокардиограммы сразу вашему лечащему врачу.А вот имплантируемые медицинские устройства (кардиостимуляторы и дефибрилляторы), подразумевающие хирургическое вмешательство, могут не только анализировать показатели здоровья, но и лечить. Традиционное разделение на медицину и инженерию является ключевой проблемой в разработке новых устройств. Врачам не хватает знаний о новых технологиях. Технологические же эксперты, в свою очередь, не знают медицину. Это может привести к негативным последствиям, заключил Ардашев.

https://ria.ru/20201209/svet-1588316336.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, apple, гаджеты, технологии