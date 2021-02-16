Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/gadzhety-1597616899.html
Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты
Современные технологии позволяют самостоятельно выявлять некоторые проблемы со здоровьем, а иногда и лечить их. С помощью неинвазивных устройств, к которым... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T02:17
2021-02-16T02:17
мгу имени м. в. ломоносова
apple
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149911/52/1499115207_0:487:4888:3237_1920x0_80_0_0_6e326d2031f68cacd2caaf9a1e4c67ac.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Современные технологии позволяют самостоятельно выявлять некоторые проблемы со здоровьем, а иногда и лечить их. С помощью неинвазивных устройств, к которым относят мобильные телефоны, часы, браслеты и т.п. можно диагностировать определенные заболевания. Лечить могут другие устройства - имплантаты, рассказал агентству "Прайм" профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Ардашев.Ученый привел в пример "умные часы", которые могут выявить мерцательную аритмию. В Apple Watch есть приложение "ЭКГ", которое записывает сердцебиение, считает сердечный ритм, а потом передает результаты электрокардиограммы сразу вашему лечащему врачу.А вот имплантируемые медицинские устройства (кардиостимуляторы и дефибрилляторы), подразумевающие хирургическое вмешательство, могут не только анализировать показатели здоровья, но и лечить. Традиционное разделение на медицину и инженерию является ключевой проблемой в разработке новых устройств. Врачам не хватает знаний о новых технологиях. Технологические же эксперты, в свою очередь, не знают медицину. Это может привести к негативным последствиям, заключил Ардашев.
https://ria.ru/20201209/svet-1588316336.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149911/52/1499115207_572:0:4888:3237_1920x0_80_0_0_e97093b52ff571cf12b59588bc30fd8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мгу имени м. в. ломоносова, apple, гаджеты, технологии

Специалист рассказал, как следить за здоровьем через гаджеты

02:17 16.02.2021
 
© Fotolia / georgejmclittleПожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне
Пожилой мужчина использует M-Health приложение на смартфоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Fotolia / georgejmclittle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Современные технологии позволяют самостоятельно выявлять некоторые проблемы со здоровьем, а иногда и лечить их. С помощью неинвазивных устройств, к которым относят мобильные телефоны, часы, браслеты и т.п. можно диагностировать определенные заболевания. Лечить могут другие устройства - имплантаты, рассказал агентству "Прайм" профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Ардашев.
Ученый привел в пример "умные часы", которые могут выявить мерцательную аритмию. В Apple Watch есть приложение "ЭКГ", которое записывает сердцебиение, считает сердечный ритм, а потом передает результаты электрокардиограммы сразу вашему лечащему врачу.
А вот имплантируемые медицинские устройства (кардиостимуляторы и дефибрилляторы), подразумевающие хирургическое вмешательство, могут не только анализировать показатели здоровья, но и лечить.
Традиционное разделение на медицину и инженерию является ключевой проблемой в разработке новых устройств. Врачам не хватает знаний о новых технологиях. Технологические же эксперты, в свою очередь, не знают медицину. Это может привести к негативным последствиям, заключил Ардашев.
Молодая пара в кровати со смартфонами - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 01:11
Врач рассказала об опасности синего света от экранов гаджетов
 
МГУ имени М. В. ЛомоносоваAppleгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
13:46Госдума приняла закон об экологической информации
13:46Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
13:45Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
13:44Путин примет к сведению тезисы от глав думских фракций для послания
13:43Путин во вторник проведет рабочую встречу с Дегтяревым
13:42В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
13:36Названы условия для допуска иностранных студентов к учебе
13:33Того запустит процедуру сертификации "Спутника V"
13:25Песков прокомментировал сообщения о возможных изменениях в правительстве
Лента новостейМолния