https://ria.ru/20210216/evro-1597690141.html

Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля

Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,13 копейки - до 88,9441 рубля, курс доллара - на 1,97 копейки, до 73,2895 рубля,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:32

2021-02-16T14:32

2021-02-16T14:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

курс рубля

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,13 копейки - до 88,9441 рубля, курс доллара - на 1,97 копейки, до 73,2895 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 2,49 копейки, составив 80,3341 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, курс рубля, центральный банк рф (цб рф), экономика