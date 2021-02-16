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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210216/evro-1597690141.html
Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля
Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,13 копейки - до 88,9441 рубля, курс доллара - на 1,97 копейки, до 73,2895 рубля,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:32
2021-02-16T14:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
курс рубля
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,13 копейки - до 88,9441 рубля, курс доллара - на 1,97 копейки, до 73,2895 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 2,49 копейки, составив 80,3341 рубля.
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россия, курс рубля, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду снизился до 88,94 рубля

14:32 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 3,13 копейки - до 88,9441 рубля, курс доллара - на 1,97 копейки, до 73,2895 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась на 2,49 копейки, составив 80,3341 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиякурс рубляЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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