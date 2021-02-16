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СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске
СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске
Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного на мусоросортировочном заводе в Тобольске Тюменской области, сообщает во вторник... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:18
2021-02-16T09:18
2021-02-16T09:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тобольск
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного на мусоросортировочном заводе в Тобольске Тюменской области, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ."Следственными органами СК России по Тюменской области по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.По данным следствия, 14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. Эксперт установил, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым.Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Также совместно с сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также личности матери младенца, уточняет СУСК.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тобольск, тюменская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости.
Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного на мусоросортировочном заводе в Тобольске
Тюменской области, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ
.
"Следственными органами СК России по Тюменской области по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, 14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. Эксперт установил, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым.
Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Также совместно с сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также личности матери младенца, уточняет СУСК.