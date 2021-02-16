https://ria.ru/20210216/delo-1597629150.html

СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске

СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске

Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного на мусоросортировочном заводе в Тобольске Тюменской области, сообщает во вторник... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T09:18

2021-02-16T09:18

2021-02-16T09:18

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тобольск

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного на мусоросортировочном заводе в Тобольске Тюменской области, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ."Следственными органами СК России по Тюменской области по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.По данным следствия, 14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. Эксперт установил, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым.Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Также совместно с сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также личности матери младенца, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20210210/mladenets-1596911020.html

россия

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тобольск, тюменская область, происшествия