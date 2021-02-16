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СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске
СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске
Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного на мусоросортировочном заводе в Тобольске Тюменской области, сообщает во вторник... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:18
2021-02-16T09:18
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тобольск
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного на мусоросортировочном заводе в Тобольске Тюменской области, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ."Следственными органами СК России по Тюменской области по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.По данным следствия, 14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. Эксперт установил, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым.Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Также совместно с сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также личности матери младенца, уточняет СУСК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тобольск, тюменская область, происшествия

СК возбудил дело после обнаружения тела младенца на заводе в Тобольске

09:18 16.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела новорожденного на мусоросортировочном заводе в Тобольске Тюменской области, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления СК РФ.
"Следственными органами СК России по Тюменской области по факту смерти новорожденного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным следствия, 14 февраля 2021 года на мусоросортировочном заводе Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. Эксперт установил, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым.
Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые экспертизы. Также совместно с сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, а также личности матери младенца, уточняет СУСК.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 22:19
В Подмосковье нашли тело младенца
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ТобольскТюменская областьПроисшествия
 
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