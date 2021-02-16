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Случаи пожаров и взрывов на АЗС в России в 2018-2021 годах

Случаи пожаров и взрывов на АЗС в России в 2018-2021 годах

пожар возник на автозаправке в поселке Мосрентген в Новой Москве. В МЧС сообщили, что из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим. Огонь распространился РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:25

2021-02-16T13:25

2021-02-16T13:25

справки

происшествия

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202116 февраля пожар возник на автозаправке в поселке Мосрентген в Новой Москве. В МЧС сообщили, что из-за пожара разгерметизировались емкости с горючим. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров и перекинулся на бытовку. Есть угроза перехода огня на расположенные по соседству здания. В целях безопасности людей вывели на безопасное расстояние. Сведений о пострадавших нет.202024 октября на АЗС города Аргуна в Чечне загорелась одна из пяти цистерн. По данным региональных экстренных служб существовала угроза взрыва. К тушению пожара были привлечены 75 человек и 20 единиц техники. Пострадавших не было. Жилые дома вблизи заправки отсутствовали, эвакуация людей не потребовалась.10 августа в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись цистерна с газом и автогазозаправочная станция. Пожару был присвоен второй уровень сложности. При пожаре пострадали 13 человек, среди них трое сотрудников городского "Водоканала" и четверо пожарных, один из них – водитель машины МЧС – был в тяжелом состоянии. Позднее он скончался.31 июля на газовой заправке в Динском районе Краснодарского края на станции Васюринская (26-й километр автодороги Краснодар – Кропоткин) возник пожар, далее произошел взрыв. Огонь охватил 300 квадратных метров, загорелась не только АЗС, но и припаркованные рядом автомобили. Пострадали шесть человек. Один из пострадавших позднее скончался. По данным властей, заправка была расположена на землях сельхозназначения, и разрешительные документы на нее отсутствовали.1 июля в поселке Белый Ключ в Ульяновской области во время проведения ремонтных работ на автозаправке произошел хлопок. Пострадали два человека, они были госпитализированы. По данным представителя экстренных службах региона, автозаправка была закрыта на ремонт. 28 июня на одной из АЗС в Набережных Челнах загорелся бензовоз. Горела кабина и колеса "КамАЗа", а также разлившееся дизельное топливо. Прибывшие пожарные подразделения оперативно справились с огнем, не дав ему распространиться. Площадь пожара составила ориентировочно 50 квадратных метров. Пострадавших нет. 21 июня на автозаправочном комплексе в Керчи (Крым) произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле. Пострадали четыре человека, они получили ожоги различной степени тяжести. 201923 декабря в станице Червленая в Чечне на автозаправочной станции произошел крупный пожар. Четыре цистерны с бензином загорелись на площади 500 квадратных метров, отмечалась угроза распространения огня еще на две цистерны с бензином и газом. Через некоторое время пожар полностью ликвидирован. Пострадавших не было.5 декабря в чеченском городе Шали на АЗС вспыхнул пожар. Горели три топливораздаточные колонки и пять легковых автомобилей. Площадь пожара составила около 90 квадратных метров. Возгорание было полностью ликвидировано, пострадавших не было. Спасатели своевременно эвакуировали людей, перекрыли дорогу, ведущую к месту происшествия. 3 сентября в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области загорелась Крыша автозаправки. На момент прибытия пожарных из-под крыши шел дым, сотрудники МЧС охлаждали все емкости, где находилось топливо и не допустили распространения огня. Через три минуты открытое горение было ликвидировано. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пострадал один человек.9 августа на газовой заправке в городе Сунжа в Ингушетии произошел взрыв и начался пожар. Возгорание было ликвидировано, его тушили 25 человек и семь единиц техники. По данным прокуратуры, в результате возгорания пострадали семь человек, в том числе один сотрудник заправки.3 августа на автозаправке в Курской области произошло загорание газового оборудования. Угрозы взрыва не было, однако были слышны хлопки. В результате пожара сгорел автомобиль. Пострадали три человека, которые получили незначительные травмы. 5 июля на газовой АЗС в поселении Московский в Новой Москве возник пожар. Два резервуара по 20 кубометров каждый и две строительные бытовки горели на площади 100 квадратных метров. Из-за ЧП из расположенного рядом торгового центра "Новомосковский" эвакуировали персонал и посетителей. В результате пожара пострадали два человека, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии, второго после осмотра отпустили домой.25 июня в селе Автуры в Чечне на автозаправочной станции во время перекачки топлива из авторезервуара произошел пожар. Из-за угрозы взрыва была проведена эвакуация 50 жильцов из 10 частных жилых домов. Через некоторое время пожар был ликвидирован.20 мая в подмосковном Серпухове на АЗС при проведении сварочных работ с использованием газового оборудования произошел взрыв. В ликвидации последствий участвовали 35 человек и 10 единиц техники. В результате происшествия погибли три человека, еще один пострадал. 201829 ноября в Кстовском районе Нижегородской области на АЗС загорелся бензовоз. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было. 26 сентября на окраине села Гехи в Урус-Мартановском районе Чечни на автозаправочной станции произошел пожар. Горели несколько резервуаров. В результате происшествия никто не пострадал.28 июня вблизи населенного пункта Шелковская в Чечне на территории АЗС загорелись четыре подземных резервуара с топливом общим объемом 200 кубометров. Позже огонь перешел с горящих резервуаров на здание автосервиса. Пожар удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров. Пострадали пять человек.1 июня на 64-м километре Киевского шоссе в Наро-Фоминском районе Московской области на автозаправочной станции произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавших в результате инцидента не было.29 мая в Центральном районе Хабаровска произошел хлопок паров бензина на АЗС. Возгорания не было. В результате происшествия пострадали пять человек. 13 апреля в селе Владимировка Новороссийска на автозаправочной станции водитель грузового автомобиля совершил наезд на цистерну с газом. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших не было. 5 апреля в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на АЗС "Линос" во время демонтажных работ пустого подземного резервуара произошел хлопок остаточных газов. Была повреждена кровля над заправочными колонками, возгорания не было. В результате происшествия никто не пострадал.30 января в селении Какамахи Левашинского района Дагестана на территории АЗС в операторской комнате произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Пострадали два человека, они получили около 30% ожогов тела.12 января возле населенного пункта Мокроусово в Кировском районе города Уфы на частной автозаправке загорелись три цистерны с топливом. Площадь горения составила 25 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.2 января в районе Марьино на юго-востоке Москвы в щитовом помещении автоматизированной АЗС произошло возгорание. Пожар был быстро ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал, был поврежден проезжающий мимо автомобиль Skoda. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, происшествия