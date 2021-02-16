https://ria.ru/20210216/aviasoobschenie-1597682927.html

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:01

2021-02-16T14:01

2021-02-16T14:01

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

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великобритания

в мире

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем журналистам.Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 16 февраля 2021 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.

https://ria.ru/20210215/aviasoobschenie-1597465235.html

россия

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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