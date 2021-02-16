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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210216/aviasoobschenie-1597682927.html
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:01
2021-02-16T14:01
распространение коронавируса
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здоровье - общество
великобритания
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем журналистам.Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 16 февраля 2021 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.
https://ria.ru/20210215/aviasoobschenie-1597465235.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, великобритания, в мире

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

14:01 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем журналистам.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 16 февраля 2021 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
 
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