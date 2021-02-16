https://ria.ru/20210216/aviasoobschenie-1597682927.html
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:01
2021-02-16T14:01
2021-02-16T14:01
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в нем журналистам.Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 16 февраля 2021 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса.
https://ria.ru/20210215/aviasoobschenie-1597465235.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, великобритания, в мире