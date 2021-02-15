https://ria.ru/20210215/rossiyskie-kiberprotezy-sovremennye-tekhnologii-delayut-zhizn-lyudey-luchshe-1597589729.html
Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых.
2021-02-15T18:55
2021-02-15T18:55
2021-02-15T18:55
видео
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Для их изготовления применяется 3D печать. Изделия технически сложные, при этом эргономичные и удобные. Все компоненты устройств производятся в России. Дети могут получить протезы бесплатно – их стоимость компенсируется государством. По мнению производителей, высокие технологии помогут сделать лучше жизнь людей с инвалидностью.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597589069_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_1d6cca9ca14964f889bfcd5adc43c5e0.jpg
Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых. Для их изготовления применяется 3D печать. Изделия технически сложные, при этом эргономичные и удобные. Все компоненты устройств производятся в России. Дети могут получить протезы бесплатно – их стоимость компенсируется государством. По мнению производителей, высокие технологии помогут сделать лучше жизнь людей с инвалидностью.
2021-02-15T18:55
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых.
2021-02-15T18:55
true
PT1M46S
Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых.