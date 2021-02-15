https://ria.ru/20210215/rossiyskie-kiberprotezy-sovremennye-tekhnologii-delayut-zhizn-lyudey-luchshe-1597589729.html

Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше

Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше

Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых.

2021-02-15T18:55

2021-02-15T18:55

2021-02-15T18:55

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Для их изготовления применяется 3D печать. Изделия технически сложные, при этом эргономичные и удобные. Все компоненты устройств производятся в России. Дети могут получить протезы бесплатно – их стоимость компенсируется государством. По мнению производителей, высокие технологии помогут сделать лучше жизнь людей с инвалидностью.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых. Для их изготовления применяется 3D печать. Изделия технически сложные, при этом эргономичные и удобные. Все компоненты устройств производятся в России. Дети могут получить протезы бесплатно – их стоимость компенсируется государством. По мнению производителей, высокие технологии помогут сделать лучше жизнь людей с инвалидностью. 2021-02-15T18:55 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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