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Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых.
2021-02-15T18:55
2021-02-15T18:55
видео
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Для их изготовления применяется 3D печать. Изделия технически сложные, при этом эргономичные и удобные. Все компоненты устройств производятся в России. Дети могут получить протезы бесплатно – их стоимость компенсируется государством. По мнению производителей, высокие технологии помогут сделать лучше жизнь людей с инвалидностью.
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых. Для их изготовления применяется 3D печать. Изделия технически сложные, при этом эргономичные и удобные. Все компоненты устройств производятся в России. Дети могут получить протезы бесплатно – их стоимость компенсируется государством. По мнению производителей, высокие технологии помогут сделать лучше жизнь людей с инвалидностью.
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96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, видео
Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше
Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых.
2021-02-15T18:55
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Российские киберпротезы: современные технологии делают жизнь людей лучше

18:55 15.02.2021
 
Читать ria.ru в
Российская компания "Моторика" разрабатывает высокофункциональные протезы рук для детей и взрослых.
Для их изготовления применяется 3D печать. Изделия технически сложные, при этом эргономичные и удобные. Все компоненты устройств производятся в России. Дети могут получить протезы бесплатно – их стоимость компенсируется государством. По мнению производителей, высокие технологии помогут сделать лучше жизнь людей с инвалидностью.
 
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