https://ria.ru/20210215/puteshestviya-1597189607.html

Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий

Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чье мнение они учитывают, когда собираются в путешествие, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T03:01

2021-02-15T03:01

2021-02-15T03:01

туристы

туризм

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новости - туризм

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чье мнение они учитывают, когда собираются в путешествие, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые отправляются в поездки как минимум раз в год.Оказалось, что самый большой авторитет для путешественников — близкие люди и родственники. К ним при планировании тура прислушиваются более половины (53 процента) опрошенных.Чуть менее значимо мнение знакомых и друзей (47 процентов). Впечатлениям коллег по работе доверяют лишь 16 процентов респондентов.Около трети пользователей при организации поездок учитывают истории в статьях и публикациях в интернете. На сведения из телепередач про путешествия опираются 14 процентов опрошенных, а к мнению известных тревел-блогеров прислушиваются девять процентов респондентов. Туркомпании и турагенты являются авторитетами для 18 процентов отдыхающих. Каждый десятый пользуется рекомендациями локальных гидов и экскурсоводов, а также местных жителей.

https://ria.ru/20210211/kareliya-1596816400.html

https://ria.ru/20210212/lyubov-1597071428.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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