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Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чье мнение они учитывают, когда собираются в путешествие, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T03:01
2021-02-15T03:01
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чье мнение они учитывают, когда собираются в путешествие, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые отправляются в поездки как минимум раз в год.Оказалось, что самый большой авторитет для путешественников — близкие люди и родственники. К ним при планировании тура прислушиваются более половины (53 процента) опрошенных.Чуть менее значимо мнение знакомых и друзей (47 процентов). Впечатлениям коллег по работе доверяют лишь 16 процентов респондентов.Около трети пользователей при организации поездок учитывают истории в статьях и публикациях в интернете. На сведения из телепередач про путешествия опираются 14 процентов опрошенных, а к мнению известных тревел-блогеров прислушиваются девять процентов респондентов. Туркомпании и турагенты являются авторитетами для 18 процентов отдыхающих. Каждый десятый пользуется рекомендациями локальных гидов и экскурсоводов, а также местных жителей.
https://ria.ru/20210211/kareliya-1596816400.html
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туристы, туризм, новости - туризм

Россияне рассказали, чье мнение им интересно при планировании путешествий

03:01 15.02.2021
 
© Fotolia / Andres RodriguezТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Fotolia / Andres Rodriguez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, чье мнение они учитывают, когда собираются в путешествие, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 1200 пользователей, которые отправляются в поездки как минимум раз в год.
Оказалось, что самый большой авторитет для путешественников — близкие люди и родственники. К ним при планировании тура прислушиваются более половины (53 процента) опрошенных.
Чуть менее значимо мнение знакомых и друзей (47 процентов). Впечатлениям коллег по работе доверяют лишь 16 процентов респондентов.
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Около трети пользователей при организации поездок учитывают истории в статьях и публикациях в интернете. На сведения из телепередач про путешествия опираются 14 процентов опрошенных, а к мнению известных тревел-блогеров прислушиваются девять процентов респондентов.
Туркомпании и турагенты являются авторитетами для 18 процентов отдыхающих. Каждый десятый пользуется рекомендациями локальных гидов и экскурсоводов, а также местных жителей.
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