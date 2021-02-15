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ООН предупредила о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии
ООН предупредила о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии
Бедные страны в 2021 году стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом из-за повышения цен на продукты, вызванного пандемией... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T18:20
2021-02-15T18:20
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бедные страны в 2021 году стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом из-за повышения цен на продукты, вызванного пандемией коронавируса, чем в прошлом году, сообщила в интервью газете Guardian специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата."Продовольственные системы сократились из-за COVID-19. Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом", - заявила спецпосланник.Калибата отметила, что основной удар пришелся по рынкам: из-за введения режима карантина были закрыты продуктовые рынки, что привело к ухудшению положения фермеров.Говоря об африканских странах, спецпосланник отметила, что положение таких государств, как Кения, Сомали и Эфиопия, столкнувшихся со значительным увеличением цен на продукты и дефицитом продовольствия, осложняется и ожидающимся серьезным сезоном засухи.По ее мнению, в прошлом году продовольственные системы смогли выдержать нагрузку: правительства учли рекомендации ООН касательно недопустимости закрытия границ или установления тарифов, были собраны хорошие урожаи. Однако за прошедший год люди исчерпали свои ресурсы в виде продуктов, финансовых средств, помощи родственников и сейчас столкнутся с кризисом в одиночку, без поддержки."В этом году ввиду экономического спада мы сталкиваемся с более серьезными угрозами. Это происходит по всем миру, везде", - приводит в заключении газета слова Калибаты.Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в июле 2020 года выпустили отчет, в котором назвали 27 стран, находящихся под угрозой возможного продовольственного кризиса в связи с COVID-19. По оценкам международных экспертов, первые признаки мирового продовольственного кризиса могут появиться в течение 20 лет.
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коронавирус covid-19, весь мир, оон, в мире

ООН предупредила о риске дефицита продуктов в мире из-за пандемии

18:20 15.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкПокупатель в одном из сетевых магазинов во Львове
Покупатель в одном из сетевых магазинов во Львове - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Бедные страны в 2021 году стали подвержены еще большему риску столкнуться с продовольственным кризисом из-за повышения цен на продукты, вызванного пандемией коронавируса, чем в прошлом году, сообщила в интервью газете Guardian специальный посланник ООН по вопросам Саммита по продовольственным системам 2021 года Агнес Калибата.
"Продовольственные системы сократились из-за COVID-19. Продукты подорожали, а в некоторых местах стали недоступны людям. Вопрос продовольствия в этом году стоит острее, чем в прошлом", - заявила спецпосланник.
Калибата отметила, что основной удар пришелся по рынкам: из-за введения режима карантина были закрыты продуктовые рынки, что привело к ухудшению положения фермеров.
Говоря об африканских странах, спецпосланник отметила, что положение таких государств, как Кения, Сомали и Эфиопия, столкнувшихся со значительным увеличением цен на продукты и дефицитом продовольствия, осложняется и ожидающимся серьезным сезоном засухи.
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По ее мнению, в прошлом году продовольственные системы смогли выдержать нагрузку: правительства учли рекомендации ООН касательно недопустимости закрытия границ или установления тарифов, были собраны хорошие урожаи. Однако за прошедший год люди исчерпали свои ресурсы в виде продуктов, финансовых средств, помощи родственников и сейчас столкнутся с кризисом в одиночку, без поддержки.
"В этом году ввиду экономического спада мы сталкиваемся с более серьезными угрозами. Это происходит по всем миру, везде", - приводит в заключении газета слова Калибаты.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в июле 2020 года выпустили отчет, в котором назвали 27 стран, находящихся под угрозой возможного продовольственного кризиса в связи с COVID-19. По оценкам международных экспертов, первые признаки мирового продовольственного кризиса могут появиться в течение 20 лет.
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