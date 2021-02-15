https://ria.ru/20210215/mirovaya-ekonomika-1597494811.html

Видеомост Москва – Дели о ситуации в мировой экономике

Видеомост Москва – Дели о ситуации в мировой экономике

18 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Дели об актуальной ситуации в мировой экономике.

2021-02-15T11:09

2021-02-15T11:09

2021-02-15T11:09

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Задать вопросУчастники в Москве:- главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, научный руководитель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Леонид ГРИГОРЬЕВ;- директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория ПЕРСКАЯ;- руководитель Группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей КУПРИЯНОВ.Участники в Дели:- профессор Центра исследований России, Центральной Азии и Восточной Европы Школы международных исследований Санджай Кумар ПАНДИ;- главный редактор издания "Современная индийская политика и экономика", экономист Ашвани МАХАДЖАН;- экс-декан Школы международных исследований Университета им. Джавахарлала Неру (Нью-Дели), политолог, профессор Анурадха ЧЕНОЙ.Согласно недавнему отчету экспертов ООН, в первом квартале 2021 года мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами, связанными с продолжающимися ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19. Негативные последствия оказывают влияние на сферу торговли, спад в сфере услуг. Особое беспокойство вызывает туризм, который является наиболее пострадавшей отраслью. Низкие процентные ставки, призванные поддержать разрушенную пандемией экономику, породили рост задолженности государств, компаний, частных лиц. Какие последствия это может иметь в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Какова ситуация сегодня в России и Индии? Насколько эффективно сработали предпринятые государствами антикризисные меры? Какие отрасли все еще нуждаются в поддержке? Что позволит стимулировать рынок товаров и услуг? Будет ли масштабная вакцинация способствовать экономическому росту? Как выйти из пандемии с минимальными экономическими потерями? Какой будет постковидная реальность для России и Индии?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы