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В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, подразумевающий выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в тех РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:22
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россия
ярослав нилов
лдпр
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общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, подразумевающий выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в тех регионах, которые столкнулись с низкой рождаемостью, об этом рассказал в Telegram один из разработчиков инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.Выплату денег предлагается производить с 1 января 2022 года тем семьям, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал, следует из пояснительной записки.Кроме того, деньги предлагается выплачивать мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, при условии, что они ранее не воспользовались этой мерой господдержки. По словам авторов инициативы, многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок. Однако размер таких выплат в среднем составляет лишь 100-150 тысяч рублей, что вряд ли может стимулировать рождаемость.Как полагают депутаты, их инициатива позволит повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.Ранее РБК со ссылкой на источник в кабмине сообщил, что в правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Средства могут быть размещены в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков.
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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество

В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала

00:22 15.02.2021 (обновлено: 03:04 15.02.2021)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Государственную думу законопроект, подразумевающий выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в тех регионах, которые столкнулись с низкой рождаемостью, об этом рассказал в Telegram один из разработчиков инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Выплату денег предлагается производить с 1 января 2022 года тем семьям, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал, следует из пояснительной записки.
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В Совфеде оценили инициативу инвестирования маткапитала в ценные бумаги
Кроме того, деньги предлагается выплачивать мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, при условии, что они ранее не воспользовались этой мерой господдержки.
По словам авторов инициативы, многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок. Однако размер таких выплат в среднем составляет лишь 100-150 тысяч рублей, что вряд ли может стимулировать рождаемость.
Как полагают депутаты, их инициатива позволит повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.
Ранее РБК со ссылкой на источник в кабмине сообщил, что в правительстве обсудили возможность использования маткапитала для инвестиций в ценные бумаги с минимальным риском. Средства могут быть размещены в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации от госкомпаний или госбанков.
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РоссияЯрослав НиловЛДПРГосдума РФОбщество
 
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