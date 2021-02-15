https://ria.ru/20210215/lavrov-1597533415.html

От отношений с Европой мало что осталось, заявил Лавров

От отношений с Европой мало что осталось, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с самым серьезным за последние годы кризисом в отношениях России и ЕС заявил, что от отношений Москвы и... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T14:30

2021-02-15T14:30

2021-02-15T14:41

пекка хаависто

федерика могерини

мид финляндии

россия

сергей лавров

евросоюз

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с самым серьезным за последние годы кризисом в отношениях России и ЕС заявил, что от отношений Москвы и Брюсселя мало что осталось, однако российская сторона готова продолжать диалог."Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом - поскольку отношений почти не осталось - а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.Как указал российский министр, формат отношений с представителями Евросоюза сегодня состоит во встречах, которые происходят "от случая к случаю, в зависимости от каких-то интересов, прежде всего со стороны Брюсселя".Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.

https://ria.ru/20210215/lavrov-1597534824.html

https://ria.ru/20210215/evrosoyuz-1597532409.html

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пекка хаависто, федерика могерини, мид финляндии, россия, сергей лавров, евросоюз, москва, в мире