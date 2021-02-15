От отношений с Европой мало что осталось, заявил Лавров
14:30 15.02.2021 (обновлено: 14:41 15.02.2021)
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в связи с самым серьезным за последние годы кризисом в отношениях России и ЕС заявил, что от отношений Москвы и Брюсселя мало что осталось, однако российская сторона готова продолжать диалог.
"Уже много лет контакты между министром иностранных дел России и высокими представителями ЕС Жозепом Боррелем и его предшественницей Федерикой Могерини в основном посвящены не обзору всех отношений с Евросоюзом - поскольку отношений почти не осталось - а ситуационным разговорам про Сирию, иранскую ядерную программу", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
Как указал российский министр, формат отношений с представителями Евросоюза сегодня состоит во встречах, которые происходят "от случая к случаю, в зависимости от каких-то интересов, прежде всего со стороны Брюсселя".
"Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес. Но, в любом случае, происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения", - отметил Лавров, подчеркнув, что российская сторона готова обсуждать с Евросоюзом различные проблемы в тех случаях, когда "это отвечает и интересам России".
Лавров ранее заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений Лаврова исказили: Россия инициатором такого разрыва не будет, она хочет развивать отношения с ЕС. Аналогично пояснили слова Лаврова и в МИД РФ.