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В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2
В России зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T03:07
2021-02-15T05:13
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Разработчиком и регистратором тест-системы выступил Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. По данным ведомства, испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали его высокую точность.Как отметили в ведомстве, новая технология позволяет создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования.В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер. При этом доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В РФ зарегистрировали тест для выявления британского штамма SARS-CoV-2

03:07 15.02.2021 (обновлено: 05:13 15.02.2021)
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В России зарегистрирована первая в мире тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Разработчиком и регистратором тест-системы выступил Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. По данным ведомства, испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали его высокую точность.
Как отметили в ведомстве, новая технология позволяет создавать реагенты для выявления любых мутаций коронавируса, а также других инфекций, требующих массового тестирования.
В середине декабря 2020 года стало известно, что в Великобритании появилась новая мутация коронавируса SARS-CoV-2. Позже британские власти сообщили, что она распространяется быстрее и требует от населения более тщательного соблюдения карантинных мер. При этом доказательств, что новый штамм более смертоносен или чаще вызывает тяжелое течение заболевания, ученые не нашли. Тем не менее ряд стран, в том числе Россия, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма COVID-19.
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