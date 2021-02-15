https://ria.ru/20210215/faktoring-1597505762.html

ПСБ увеличил объем факторингового портфеля в два раза по итогам 2020 года

ПСБ увеличил объем факторингового портфеля в два раза по итогам 2020 года

ПАО "Промсвязьбанк" и его дочерняя компания "МСП Факторинг" в 2020 году нарастили факторинговый портфель на 88% по сравнению с 2019 годом - почти до 95... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:14

2021-02-15T12:14

2021-02-15T12:14

банк псб

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" и его дочерняя компания "МСП Факторинг" в 2020 году нарастили факторинговый портфель на 88% по сравнению с 2019 годом - почти до 95 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.В прошлом году ПСБ увеличил клиентскую базу на 23%, а средняя сумма сделки за год выросла практически в два раза и составила 54 миллиона рублей. Были запущены крупные партнерские программы в новых для факторингового бизнеса ПСБ отраслях: нефтегазовой и машиностроительной. Наибольший объем сделок был заключен в сфере производства машин и оборудования, оптовой торговли электрооборудованием и непродовольственными товарами."Двукратный рост факторингового портфеля во многом был обеспечен масштабной цифровизацией бизнеса и расширением продуктовой линейки. В частности, мы реализовали возможность полного цифрового взаимодействия с клиентом: ПСБ первым на рынке запустил услугу онлайн-факторинга, которая стала особенно востребована во время коронавирусных ограничений. ПСБ активно участвовал в госпрограммах экономической поддержки бизнеса, в том числе автопроизводителей, были заключены сделки в области факторинга фондов капитального ремонта и энергосервисных контрактов, а также в программах финансирования цепи поставок. Все это позволило ПСБ занять 8,6% факторингового рынка России по итогам 2020 года", - сообщил управляющий директор ПСБ по факторингу Иннокентий Воловик.Пресс-служба отмечает, что по итогам 2020 года ПСБ поднялся на четвертое место в рейтинге факторинговых компаний России.

https://ria.ru/20201103/faktoring-1582804658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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