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ПСБ увеличил объем факторингового портфеля в два раза по итогам 2020 года
ПСБ увеличил объем факторингового портфеля в два раза по итогам 2020 года
ПАО "Промсвязьбанк" и его дочерняя компания "МСП Факторинг" в 2020 году нарастили факторинговый портфель на 88% по сравнению с 2019 годом - почти до 95... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:14
2021-02-15T12:14
банк псб
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" и его дочерняя компания "МСП Факторинг" в 2020 году нарастили факторинговый портфель на 88% по сравнению с 2019 годом - почти до 95 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.В прошлом году ПСБ увеличил клиентскую базу на 23%, а средняя сумма сделки за год выросла практически в два раза и составила 54 миллиона рублей. Были запущены крупные партнерские программы в новых для факторингового бизнеса ПСБ отраслях: нефтегазовой и машиностроительной. Наибольший объем сделок был заключен в сфере производства машин и оборудования, оптовой торговли электрооборудованием и непродовольственными товарами."Двукратный рост факторингового портфеля во многом был обеспечен масштабной цифровизацией бизнеса и расширением продуктовой линейки. В частности, мы реализовали возможность полного цифрового взаимодействия с клиентом: ПСБ первым на рынке запустил услугу онлайн-факторинга, которая стала особенно востребована во время коронавирусных ограничений. ПСБ активно участвовал в госпрограммах экономической поддержки бизнеса, в том числе автопроизводителей, были заключены сделки в области факторинга фондов капитального ремонта и энергосервисных контрактов, а также в программах финансирования цепи поставок. Все это позволило ПСБ занять 8,6% факторингового рынка России по итогам 2020 года", - сообщил управляющий директор ПСБ по факторингу Иннокентий Воловик.Пресс-служба отмечает, что по итогам 2020 года ПСБ поднялся на четвертое место в рейтинге факторинговых компаний России.
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банк псб, промсвязьбанк, новости компаний - экономика

ПСБ увеличил объем факторингового портфеля в два раза по итогам 2020 года

12:14 15.02.2021
 
© Предоставлено ПСБПСБ
ПСБ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Предоставлено ПСБ
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" и его дочерняя компания "МСП Факторинг" в 2020 году нарастили факторинговый портфель на 88% по сравнению с 2019 годом - почти до 95 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
В прошлом году ПСБ увеличил клиентскую базу на 23%, а средняя сумма сделки за год выросла практически в два раза и составила 54 миллиона рублей. Были запущены крупные партнерские программы в новых для факторингового бизнеса ПСБ отраслях: нефтегазовой и машиностроительной. Наибольший объем сделок был заключен в сфере производства машин и оборудования, оптовой торговли электрооборудованием и непродовольственными товарами.
"Двукратный рост факторингового портфеля во многом был обеспечен масштабной цифровизацией бизнеса и расширением продуктовой линейки. В частности, мы реализовали возможность полного цифрового взаимодействия с клиентом: ПСБ первым на рынке запустил услугу онлайн-факторинга, которая стала особенно востребована во время коронавирусных ограничений. ПСБ активно участвовал в госпрограммах экономической поддержки бизнеса, в том числе автопроизводителей, были заключены сделки в области факторинга фондов капитального ремонта и энергосервисных контрактов, а также в программах финансирования цепи поставок. Все это позволило ПСБ занять 8,6% факторингового рынка России по итогам 2020 года", - сообщил управляющий директор ПСБ по факторингу Иннокентий Воловик.
Пресс-служба отмечает, что по итогам 2020 года ПСБ поднялся на четвертое место в рейтинге факторинговых компаний России.
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