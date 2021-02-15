https://ria.ru/20210215/dtp-1597521183.html
На Тверской улице в Москве восстановили движение после ДТП
На Тверской улице в Москве восстановили движение после ДТП
Движение восстановили на Тверской улице в сторону центра Москвы после ДТП, проезжая часть освобождена, говорится в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:44
2021-02-15T13:44
2021-02-15T13:53
тверская улица
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597520329_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e72f97e17c579c1fc90ce20b5fa97fb5.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Движение восстановили на Тверской улице в сторону центра Москвы после ДТП, проезжая часть освобождена, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на Тверской улице в районе дома 9 в сторону центра произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали два человека. Движение в сторону центра было затруднено, перекрытыми были два из нескольких рядов."Проезжая часть освобождена. Движение по 4 и 5 полосе восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210125/rebenok-1594553214.html
тверская улица
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597520329_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b17a8b1ad4d6fd4eee24815607ef3154.jpg
ДТП на Тверской: столкнулись пять машин
В центре Москвы в 600 метрах от нулевого километра российских дорог столкнулись пять машин, в том числе такси. (близ начала Камергерского переулка) в сторону центра. Предварительным виновником считается автомобиль Genesis. Информация о пострадавших уточняется, движение затруднено.
2021-02-15T13:44
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверская улица, авто, москва, происшествия