https://ria.ru/20210215/dtp-1597521183.html

На Тверской улице в Москве восстановили движение после ДТП

На Тверской улице в Москве восстановили движение после ДТП

Движение восстановили на Тверской улице в сторону центра Москвы после ДТП, проезжая часть освобождена, говорится в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:44

2021-02-15T13:44

2021-02-15T13:53

тверская улица

авто

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597520329_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e72f97e17c579c1fc90ce20b5fa97fb5.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Движение восстановили на Тверской улице в сторону центра Москвы после ДТП, проезжая часть освобождена, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на Тверской улице в районе дома 9 в сторону центра произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали два человека. Движение в сторону центра было затруднено, перекрытыми были два из нескольких рядов."Проезжая часть освобождена. Движение по 4 и 5 полосе восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210125/rebenok-1594553214.html

тверская улица

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ДТП на Тверской: столкнулись пять машин В центре Москвы в 600 метрах от нулевого километра российских дорог столкнулись пять машин, в том числе такси. (близ начала Камергерского переулка) в сторону центра. Предварительным виновником считается автомобиль Genesis. Информация о пострадавших уточняется, движение затруднено. 2021-02-15T13:44 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская улица, авто, москва, происшествия