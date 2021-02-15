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На Тверской улице в Москве восстановили движение после ДТП
На Тверской улице в Москве восстановили движение после ДТП
Движение восстановили на Тверской улице в сторону центра Москвы после ДТП, проезжая часть освобождена, говорится в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T13:44
2021-02-15T13:53
тверская улица
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Движение восстановили на Тверской улице в сторону центра Москвы после ДТП, проезжая часть освобождена, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее сообщалось, что на Тверской улице в районе дома 9 в сторону центра произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали два человека. Движение в сторону центра было затруднено, перекрытыми были два из нескольких рядов."Проезжая часть освобождена. Движение по 4 и 5 полосе восстановлено", - говорится в сообщении.
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тверская улица
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
ДТП на Тверской: столкнулись пять машин
В центре Москвы в 600 метрах от нулевого километра российских дорог столкнулись пять машин, в том числе такси. (близ начала Камергерского переулка) в сторону центра. Предварительным виновником считается автомобиль Genesis. Информация о пострадавших уточняется, движение затруднено.
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тверская улица, авто, москва, происшествия

На Тверской улице в Москве восстановили движение после ДТП

13:44 15.02.2021 (обновлено: 13:53 15.02.2021)
 
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Движение восстановили на Тверской улице в сторону центра Москвы после ДТП, проезжая часть освобождена, говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее сообщалось, что на Тверской улице в районе дома 9 в сторону центра произошло ДТП с участием пяти автомобилей, пострадали два человека. Движение в сторону центра было затруднено, перекрытыми были два из нескольких рядов.
"Проезжая часть освобождена. Движение по 4 и 5 полосе восстановлено", - говорится в сообщении.
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Тверская улицаАвтоМоскваПроисшествия
 
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