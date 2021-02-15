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В Южно-Сахалинске проверяют сообщения о вооруженной драке подростков
В Южно-Сахалинске проверяют сообщения о вооруженной драке подростков
Прокуратура и СУСК РФ по Сахалинской области проверяют сообщения СМИ о предположительно вооруженной драке подростков на улице в Южно-Сахалинске, сообщили в... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T14:06
2021-02-15T14:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура и СУСК РФ по Сахалинской области проверяют сообщения СМИ о предположительно вооруженной драке подростков на улице в Южно-Сахалинске, сообщили в понедельник в пресс-службах ведомств.По данным местных СМИ, у одного из подростков был пистолет, из которого тот выстрелил сначала в дверь подъезда, а после - в ногу ребёнка помладше. В СМИ рассказали, что наблюдавшие сцену из окна дома мужчины вышли на улицу и сделали замечание подросткам, подросток ударил ребёнка ногой в лицо, началась потасовка. Одного из мужчин подростки якобы пинали толпой, сообщается, что у мужчины рассечено лицо."Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по публикации СМИ о конфликте, произошедшем между подростками на улице Детской областного центра. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК по факту опубликованной статьи о конфликте, произошедшем между подростками на улице Детской, во время которого, возможно, было применено оружие, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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россия
южно-сахалинск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

В Южно-Сахалинске проверяют сообщения о вооруженной драке подростков

14:06 15.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура и СУСК РФ по Сахалинской области проверяют сообщения СМИ о предположительно вооруженной драке подростков на улице в Южно-Сахалинске, сообщили в понедельник в пресс-службах ведомств.
По данным местных СМИ, у одного из подростков был пистолет, из которого тот выстрелил сначала в дверь подъезда, а после - в ногу ребёнка помладше. В СМИ рассказали, что наблюдавшие сцену из окна дома мужчины вышли на улицу и сделали замечание подросткам, подросток ударил ребёнка ногой в лицо, началась потасовка. Одного из мужчин подростки якобы пинали толпой, сообщается, что у мужчины рассечено лицо.
"Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по публикации СМИ о конфликте, произошедшем между подростками на улице Детской областного центра. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении прокуратуры.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК по факту опубликованной статьи о конфликте, произошедшем между подростками на улице Детской, во время которого, возможно, было применено оружие, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
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