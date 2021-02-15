Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров private banking
© Фото : пресс-служба ВТБСтарший вице-президент, руководитель направления Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер
© Фото : пресс-служба ВТБ
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер занял первое место в рейтинге топ-менеджеров российских подразделений private banking, подготовленном деловым журналом "Банковское обозрение" и аналитическим центром "БизнесДром", сообщает ВТБ.
"ВТБ продемонстрировал самую высокую динамику развития на рынке. Количество VIP-клиентов ВТБ увеличилось до 25 тысяч человек. Портфель Private Banking ВТБ за три последних года вырос в 2,1 раза и сегодня превышает 2,7 триллиона рублей. Инвестиционный портфель VIP-клиентов ВТБ за то же время увеличился более чем в 5 раз и сегодня превышает 1,2 триллиона рублей", - отметили в банке.
По словам Брейтенбихера, опережающий рост инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ обусловлен активным развитием продуктовой линейки, а также внедрением с 2018 года новой модели продаж инвестпродуктов.
"2020 год стал периодом новых стратегий, подходов и трендов. Мы активно предлагали клиентам как своевременную экспертизу благодаря серии онлайн-конференций и нашим финансовым советникам, так и индивидуальные инвестиционные решения, основанные на новых продуктах ВТБ. Но за всеми цифрами и стратегиями стоят люди. Их компетенции и отношение - и есть основа интеллектуального капитала банка, наше основное конкурентное преимущество", - приводятся в сообщении его комментарий Брейтенбихера.
При составлении первого в России рейтинга топ-менеджеров в private banking учитывались стаж и опыт работы руководителем, результаты работы на текущей должности; их медийная активность и показатели банка. В рейтинг вошли 23 руководителя российских подразделений private banking.
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