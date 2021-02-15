https://ria.ru/20210215/breytenbikher-1597521971.html

Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров private banking

Брейтенбихер возглавил рейтинг топ-менеджеров private banking

Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер занял первое место в рейтинге топ-менеджеров российских подразделений private... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T13:48

2021-02-15T13:48

2021-02-15T13:48

россия

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер занял первое место в рейтинге топ-менеджеров российских подразделений private banking, подготовленном деловым журналом "Банковское обозрение" и аналитическим центром "БизнесДром", сообщает ВТБ. "ВТБ продемонстрировал самую высокую динамику развития на рынке. Количество VIP-клиентов ВТБ увеличилось до 25 тысяч человек. Портфель Private Banking ВТБ за три последних года вырос в 2,1 раза и сегодня превышает 2,7 триллиона рублей. Инвестиционный портфель VIP-клиентов ВТБ за то же время увеличился более чем в 5 раз и сегодня превышает 1,2 триллиона рублей", - отметили в банке.По словам Брейтенбихера, опережающий рост инвестиционных продуктов Private Banking ВТБ обусловлен активным развитием продуктовой линейки, а также внедрением с 2018 года новой модели продаж инвестпродуктов.При составлении первого в России рейтинга топ-менеджеров в private banking учитывались стаж и опыт работы руководителем, результаты работы на текущей должности; их медийная активность и показатели банка. В рейтинг вошли 23 руководителя российских подразделений private banking.

https://ria.ru/20201215/premiya-1589314597.html

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2021

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