Дело против оскорбившего Лукашенко жителя Белоруссии направили в суд
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МИНСК, 15 фев – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя белорусского Новогрудка (Гродненская область), которому инкриминированы разжигание социальной вражды и оскорбление президента, передано в суд, сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры Белоруссии.
"Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Новогрудка, которому инкриминированы разжигание социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, а также оскорбление президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.
Согласно материалам дела, мужчина с целью возбуждения враждебного отношения и подрыва доверия к милиции в период с июля по октябрь 2020 года в одном из чатов Telegram-канала разместил сообщения, "выраженные в неприличной форме и содержавшие призывы к агрессивным действиям в отношении сотрудников органов внутренних дел". "В переписке с иными пользователями Telegram-чата обвиняемый 27 сентября 2020 года допустил нецензурный, унижающий честь и достоинство главы государства комментарий", - говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, несколько месяцев назад он осужден судом Лидского района за угрозу убийством.
"После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с правовой квалификацией содеянного… Избранную меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения", - сообщили в ведомстве.
По инкриминируемым статьям мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.