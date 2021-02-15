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Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, прерванное из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:27
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россия
азербайджан
армения
общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, прерванное из-за пандемии коронавируса."Аэрофлот" планирует возобновить полеты в обе страны. Рейсы Москва-Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты - по понедельникам и четвергам. Рейсы Москва-Ереван запланированы по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полеты - по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Теперь к этому списку добавляются Азербайджан и Армения.
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россия
азербайджан
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россия, азербайджан, армения, общество

Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами

00:27 15.02.2021 (обновлено: 00:53 15.02.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, прерванное из-за пандемии коронавируса.
"Аэрофлот" планирует возобновить полеты в обе страны. Рейсы Москва-Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты - по понедельникам и четвергам. Рейсы Москва-Ереван запланированы по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полеты - по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Теперь к этому списку добавляются Азербайджан и Армения.
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