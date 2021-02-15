https://ria.ru/20210215/aviasoobschenie-1597465235.html
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
Россия возобновила авиасообщение еще с двумя странами
Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, прерванное из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T00:27
2021-02-15T00:27
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россия
азербайджан
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общество
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, прерванное из-за пандемии коронавируса."Аэрофлот" планирует возобновить полеты в обе страны. Рейсы Москва-Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты - по понедельникам и четвергам. Рейсы Москва-Ереван запланированы по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полеты - по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Теперь к этому списку добавляются Азербайджан и Армения.
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россия, азербайджан, армения, общество
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия
в понедельник возобновляет авиасообщение с Азербайджаном
и Арменией,
прерванное из-за пандемии коронавируса.
"Аэрофлот" планирует возобновить полеты в обе страны. Рейсы Москва-Баку будут выполняться с 17 февраля по средам и воскресеньям, обратные полеты - по понедельникам и четвергам. Рейсы Москва-Ереван запланированы по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Обратные полеты - по понедельникам, воскресеньям и два рейса по четвергам.
Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Теперь к этому списку добавляются Азербайджан и Армения.