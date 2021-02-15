https://ria.ru/20210215/alfa-bank-1597511131.html
Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга крупнейших работодателей HeadHunter
Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга крупнейших работодателей HeadHunter
Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга лучших работодателей России 2020 года по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании" с численностью сотрудников более... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:40
2021-02-15T12:40
2021-02-15T12:40
headhunter
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга лучших работодателей России 2020 года по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании" с численностью сотрудников более 5 тысяч, сообщает банк.Банк принял участие в рейтинге впервые за последние три года и сразу занял 5-е место. По сравнению с 2017 годом он поднялся на 16 позиций. Как отмечается в сообщении, в 2020 году Альфа-Банк полностью сохранил команду, несмотря на последствия пандемии. Банк первым в России запустил и масштабировал в регионах коворкинги нового формата с разнообразными общественными пространствами, фудкортами, конгресс-холлами и бесплатными фитнес-клубами. Был открыт корпоративный университет "Альфа-Академия", который может обучать до 300 человек одновременно. "Этот год вновь показал, как важен выбор работодателя. Альфа-Банк – часть мощной частной финансово-промышленной группы. При этом наша плоская структура управления дает сотрудникам свободу принятия решений и творческой реализации", – подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.Рейтинг HeadHunter является наиболее масштабным и авторитетным рейтингом работодателей. В текущем году в нем приняли участие более 500 компаний. Участники р оцениваются по трем критериям: внешняя оценка (мнение соискателей, ищущих работу), оценка эффективности деятельности HR-департамента (данные профессионалов в области HR), внутренняя оценка (мнение сотрудников компаний) в четырех категориях.
https://ria.ru/20210212/stroitelstvo-1597207648.html
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headhunter, альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга лучших работодателей России 2020 года по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании" с численностью сотрудников более 5 тысяч, сообщает банк.
Банк принял участие в рейтинге впервые за последние три года и сразу занял 5-е место. По сравнению с 2017 годом он поднялся на 16 позиций.
Как отмечается в сообщении, в 2020 году Альфа-Банк полностью сохранил команду, несмотря на последствия пандемии. Банк первым в России запустил и масштабировал в регионах коворкинги нового формата с разнообразными общественными пространствами, фудкортами, конгресс-холлами и бесплатными фитнес-клубами. Был открыт корпоративный университет "Альфа-Академия", который может обучать до 300 человек одновременно.
"Этот год вновь показал, как важен выбор работодателя. Альфа-Банк – часть мощной частной финансово-промышленной группы. При этом наша плоская структура управления дает сотрудникам свободу принятия решений и творческой реализации", – подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.
Рейтинг HeadHunter является наиболее масштабным и авторитетным рейтингом работодателей. В текущем году в нем приняли участие более 500 компаний. Участники р оцениваются по трем критериям: внешняя оценка (мнение соискателей, ищущих работу), оценка эффективности деятельности HR-департамента (данные профессионалов в области HR), внутренняя оценка (мнение сотрудников компаний) в четырех категориях.