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Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга крупнейших работодателей HeadHunter
Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга крупнейших работодателей HeadHunter
Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга лучших работодателей России 2020 года по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании" с численностью сотрудников более... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:40
2021-02-15T12:40
headhunter
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга лучших работодателей России 2020 года по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании" с численностью сотрудников более 5 тысяч, сообщает банк.Банк принял участие в рейтинге впервые за последние три года и сразу занял 5-е место. По сравнению с 2017 годом он поднялся на 16 позиций. Как отмечается в сообщении, в 2020 году Альфа-Банк полностью сохранил команду, несмотря на последствия пандемии. Банк первым в России запустил и масштабировал в регионах коворкинги нового формата с разнообразными общественными пространствами, фудкортами, конгресс-холлами и бесплатными фитнес-клубами. Был открыт корпоративный университет "Альфа-Академия", который может обучать до 300 человек одновременно. "Этот год вновь показал, как важен выбор работодателя. Альфа-Банк – часть мощной частной финансово-промышленной группы. При этом наша плоская структура управления дает сотрудникам свободу принятия решений и творческой реализации", – подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.Рейтинг HeadHunter является наиболее масштабным и авторитетным рейтингом работодателей. В текущем году в нем приняли участие более 500 компаний. Участники р оцениваются по трем критериям: внешняя оценка (мнение соискателей, ищущих работу), оценка эффективности деятельности HR-департамента (данные профессионалов в области HR), внутренняя оценка (мнение сотрудников компаний) в четырех категориях.
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headhunter, альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга крупнейших работодателей HeadHunter

12:40 15.02.2021
 
© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Альфа-Банк вошел в топ-5 рейтинга лучших работодателей России 2020 года по версии HeadHunter в категории "Крупнейшие компании" с численностью сотрудников более 5 тысяч, сообщает банк.
Банк принял участие в рейтинге впервые за последние три года и сразу занял 5-е место. По сравнению с 2017 годом он поднялся на 16 позиций.
Как отмечается в сообщении, в 2020 году Альфа-Банк полностью сохранил команду, несмотря на последствия пандемии. Банк первым в России запустил и масштабировал в регионах коворкинги нового формата с разнообразными общественными пространствами, фудкортами, конгресс-холлами и бесплатными фитнес-клубами. Был открыт корпоративный университет "Альфа-Академия", который может обучать до 300 человек одновременно.
"Этот год вновь показал, как важен выбор работодателя. Альфа-Банк – часть мощной частной финансово-промышленной группы. При этом наша плоская структура управления дает сотрудникам свободу принятия решений и творческой реализации", – подчеркнул директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.
Рейтинг HeadHunter является наиболее масштабным и авторитетным рейтингом работодателей. В текущем году в нем приняли участие более 500 компаний. Участники р оцениваются по трем критериям: внешняя оценка (мнение соискателей, ищущих работу), оценка эффективности деятельности HR-департамента (данные профессионалов в области HR), внутренняя оценка (мнение сотрудников компаний) в четырех категориях.
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HeadHunterАльфа-банкНовости компаний - Экономика
 
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