https://ria.ru/20210214/venesuela-1597396659.html
Посол рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в Венесуэлу
Посол рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в Венесуэлу
Последующие поставки вакцины "Спутник V" будут организованы в Венесуэлу согласно оговоренному графику и производственным возможностям, сообщил РИА Новости посол РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T08:24
2021-02-14T08:24
2021-02-14T08:24
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)
коронавирус covid-19
россия
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев – РИА Новости. Последующие поставки вакцины "Спутник V" будут организованы в Венесуэлу согласно оговоренному графику и производственным возможностям, сообщил РИА Новости посол в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров."Сегодняшняя поставка включала как компоненты первой, так и второй доз вакцины", - отметил он.Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Венесуэлу в субботу."Для наших стран было принципиально важно осуществить первую поставку вакцины для того, чтобы приступить к реализации контракта, подписанного в декабре прошлого года. Последующие поставки в рамках действующих договоренностей будут организованы согласно оговоренному сторонами графику, исходя из производственных и логистических возможностей", - добавил дипломат."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
https://ria.ru/20210213/vaktsina-1597379066.html
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вакцина "спутник v", сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле), коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире