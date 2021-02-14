https://ria.ru/20210214/venesuela-1597396659.html

Посол рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в Венесуэлу

Посол рассказал о поставках вакцины "Спутник V" в Венесуэлу

Последующие поставки вакцины "Спутник V" будут организованы в Венесуэлу согласно оговоренному графику и производственным возможностям, сообщил РИА Новости посол РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T08:24

2021-02-14T08:24

2021-02-14T08:24

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле)

коронавирус covid-19

россия

венесуэла

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597150999_0:284:3040:1994_1920x0_80_0_0_80d6c5d9802c0678815a78a5f26ad8a8.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев – РИА Новости. Последующие поставки вакцины "Спутник V" будут организованы в Венесуэлу согласно оговоренному графику и производственным возможностям, сообщил РИА Новости посол в латиноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров."Сегодняшняя поставка включала как компоненты первой, так и второй доз вакцины", - отметил он.Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Венесуэлу в субботу."Для наших стран было принципиально важно осуществить первую поставку вакцины для того, чтобы приступить к реализации контракта, подписанного в декабре прошлого года. Последующие поставки в рамках действующих договоренностей будут организованы согласно оговоренному сторонами графику, исходя из производственных и логистических возможностей", - добавил дипломат."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

https://ria.ru/20210213/vaktsina-1597379066.html

россия

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", сергей мелик-багдасаров (посол россии в венесуэле), коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире