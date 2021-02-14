https://ria.ru/20210214/pozhar-1597403945.html
Семь человек пострадали при пожаре в доме в Подмосковье
Семь человек пострадали при пожаре в доме в Подмосковье
Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в подмосковном городе Видное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T10:20
2021-02-14T10:20
2021-02-14T10:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в подмосковном городе Видное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.Пожар произошел во втором часу ночи в городском округе Ленинский, посёлок Развилки, 3-й Анисовский проезд, дом 9. Горел частный четырехэтажный дом на площади в 150 квадратных метров."Пострадало 7 человек: 6 падение с высоты до прибытия подразделений, 1 - отравление продуктами горения. Погибших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210214/pozhar-1597404180.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия