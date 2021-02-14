https://ria.ru/20210214/pozhar-1597403945.html

Семь человек пострадали при пожаре в доме в Подмосковье

Семь человек пострадали при пожаре в доме в Подмосковье

Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в подмосковном городе Видное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T10:20

2021-02-14T10:20

2021-02-14T10:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Семь человек пострадали при пожаре в частном доме в подмосковном городе Видное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.Пожар произошел во втором часу ночи в городском округе Ленинский, посёлок Развилки, 3-й Анисовский проезд, дом 9. Горел частный четырехэтажный дом на площади в 150 квадратных метров."Пострадало 7 человек: 6 падение с высоты до прибытия подразделений, 1 - отравление продуктами горения. Погибших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210214/pozhar-1597404180.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия