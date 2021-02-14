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Московские коммунальщики взяли под особый контроль очистку крыш от снега
Московские коммунальщики взяли под особый контроль очистку крыш от снега
Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает... РИА Новости, 14.02.2021
2021-02-14T16:52
2021-02-14T19:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает городское хозяйство Москвы в Telegram.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти Москвы и Подмосковья."Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Под особым контролем – очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы идут в течение всего светового дня. Кровельщикам помогают сотрудники городских инженерных компаний с автовышками, места работ огорожены.
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москва
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60
Горячая пора: коммунальные службы продолжают очищать московские улицы от снежных завалов
Коммунальщики Москвы в очередной раз вывели технику на улицы для уборки снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В 23.00 приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении. Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники.
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Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки
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60
москва, московская область (подмосковье)

Московские коммунальщики взяли под особый контроль очистку крыш от снега

16:52 14.02.2021 (обновлено: 19:08 14.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает городское хозяйство Москвы в Telegram.
Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти Москвы и Подмосковья.
Москва в снегу - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 10:24Инфографика
Москва в снегу: как город борется со стихиейМосква — один из самых снежных мегаполисов мира. Это доставляет жителям массу неудобств. О том, как город борется со снегом, — в спецпроекте Ria.ru.
"Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Под особым контролем – очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы идут в течение всего светового дня. Кровельщикам помогают сотрудники городских инженерных компаний с автовышками, места работ огорожены.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
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