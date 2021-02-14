https://ria.ru/20210214/kryshi-1597434539.html

Московские коммунальщики взяли под особый контроль очистку крыш от снега

Московские коммунальщики взяли под особый контроль очистку крыш от снега

Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает... РИА Новости, 14.02.2021

2021-02-14T16:52

2021-02-14T16:52

2021-02-14T19:08

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москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы, устраняющие последствия сильного снегопада, взяли под особый контроль очистку кровель и выступающих элементов фасадов зданий, сообщает городское хозяйство Москвы в Telegram.Сильный снегопад шел в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу, уже к утру субботы выпало более 60% месячной нормы осадков. На дорогах возникли пробки до 10 баллов. Высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров, по области - до 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы, отметили в центре погоды "Фобос". Коммунальные службы занимаются расчисткой улиц в круглосуточном режиме. На устранение последствий непогоды потребуется порядка пяти дней, заявляли власти Москвы и Подмосковья."Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Под особым контролем – очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении.Отмечается, что работы идут в течение всего светового дня. Кровельщикам помогают сотрудники городских инженерных компаний с автовышками, места работ огорожены.

https://ria.ru/20210212/moscow-snow-1596864785.html

москва

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Горячая пора: коммунальные службы продолжают очищать московские улицы от снежных завалов Коммунальщики Москвы в очередной раз вывели технику на улицы для уборки снега, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В 23.00 приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей сплошной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении. Водителей просят с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники. 2021-02-14T16:52 true PT0M59S

Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки Снежный апокалипсис: как Москву замело за сутки 2021-02-14T16:52 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье)