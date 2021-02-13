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В общежитии под Саратовом нашли тела трех мужчин
В общежитии под Саратовом нашли тела трех мужчин
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел трёх мужчин в комнате общежития в городе Энгельсе Саратовской области, сообщило областное управление СК... РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T15:17
2021-02-13T15:17
2021-02-13T15:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
энгельс
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел трёх мужчин в комнате общежития в городе Энгельсе Саратовской области, сообщило областное управление СК РФ."По предварительным данным, 13 февраля 2021 года в утреннее время жильцы общежития, расположенного на улице Молодежной в городе Энгельсе, обнаружили в одной из комнат тело 51-летнего хозяина жилища и двух его приятелей, их личности устанавливаются. Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом в настоящее время проводится осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре тел мужчин не обнаружено", - говорится в сообщении.После завершения осмотра будет проведено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчин, уточнили в СК.
https://ria.ru/20210211/otravlenie-1596935825.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), энгельс, саратовская область, происшествия