Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210213/shpionazh-1597365198.html
США заочно обвинили экс-агента контрразведки в шпионаже в пользу Ирана
США заочно обвинили экс-агента контрразведки в шпионаже в пользу Ирана
США заочно обвинили экс-агента американской контрразведки Монику Уитт в шпионаже на Иран, сообщило министерство юстиции. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T20:04
2021-02-13T21:22
министерство обороны сша
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151145/64/1511456425_0:0:4896:2754_1920x0_80_0_0_a6718de4b3bf61ef763a49a323206a75.jpg
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США заочно обвинили экс-агента американской контрразведки Монику Уитт в шпионаже на Иран, сообщило министерство юстиции.Уитт в 2013 году бежала в Иран и предположительно помогала с тех пор иранским оперативникам действовать против ее бывших коллег. Кроме того, она раскрыла иранцам кодовое название и секретные цели одной из программ Пентагона, сообщает минюст.Кроме того, вместе с американкой обвиняются четверо граждан Ирана."Монику Уитт обвиняют в том, что она раскрыла иранскому режиму особо секретную разведывательную программу и личность офицера разведки США", - заявил помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс."Также четверо хакеров из Ирана обвиняются в различных компьютерных преступлениях, целью которых были члены разведсообщества США, бывшие коллеги госпожи Уитт", - добавил Демерс.
https://ria.ru/20210205/serbiya-1596189320.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151145/64/1511456425_245:0:4597:3264_1920x0_80_0_0_23846bea5f6ffa2077d9e9b3fbbed106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны сша, иран, сша, в мире

США заочно обвинили экс-агента контрразведки в шпионаже в пользу Ирана

20:04 13.02.2021 (обновлено: 21:22 13.02.2021)
 
© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
© AP Photo / J. David Ake
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США заочно обвинили экс-агента американской контрразведки Монику Уитт в шпионаже на Иран, сообщило министерство юстиции.
Уитт в 2013 году бежала в Иран и предположительно помогала с тех пор иранским оперативникам действовать против ее бывших коллег. Кроме того, она раскрыла иранцам кодовое название и секретные цели одной из программ Пентагона, сообщает минюст.
Кроме того, вместе с американкой обвиняются четверо граждан Ирана.
"Монику Уитт обвиняют в том, что она раскрыла иранскому режиму особо секретную разведывательную программу и личность офицера разведки США", - заявил помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс.
"Также четверо хакеров из Ирана обвиняются в различных компьютерных преступлениях, целью которых были члены разведсообщества США, бывшие коллеги госпожи Уитт", - добавил Демерс.
Экс-начальник югославского генштаба Момчило Перишич - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 15:33
Экс-начальника генштаба Сербии признали виновным в шпионаже в пользу США
 
Министерство обороны СШАИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
06:05Бледность кожи назвали признаком смертельно опасной болезни
06:04Назван простой способ зашифровать текст в Word
06:02Исследование: треть россиян пользуется сайтами для знакомств
05:50В Сочи загорелось двухэтажное торговое здание
05:32Адвокат Трампа рассказал о нападении на свой дом и угрозах убийством
05:23Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило сто человек
05:21Эксперты рассказали, сколько стоят путешествия по России на 14 февраля
04:54В сенате США боятся, что импичмент из-за разногласий партий станет нормой
04:29Во Франции заявили о геополитической победе России
04:29CNN: Трамп был обеспокоен исходом процесса по импичменту
04:20Путин высказался о Донбассе, незаконных акциях и борьбе с COVID-19
04:14Четыре полосы МКАД перекрыли из-за аварии с тремя автомобилями
04:06Посольство КНР ответило на заявление США о происхождении коронавируса
04:01В Гвинее впервые с 2016 года зафиксировали четыре смерти от Эболы
03:59Львовский телеведущий сравнил украинцев с "крысами"
03:15Заместитель Псаки ушел в отставку после скандала с угрозами журналистке
03:12Аналитики признали проблему с числом жертв ударов США в Сирии и Ираке
03:04Ученые хотят восстановить российскую радиоастрономическую станцию на Кубе
02:59Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание президентом
Лента новостейМолния