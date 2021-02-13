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США заочно обвинили экс-агента контрразведки в шпионаже в пользу Ирана
США заочно обвинили экс-агента контрразведки в шпионаже в пользу Ирана
США заочно обвинили экс-агента американской контрразведки Монику Уитт в шпионаже на Иран, сообщило министерство юстиции. РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-13T20:04
2021-02-13T20:04
2021-02-13T21:22
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ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. США заочно обвинили экс-агента американской контрразведки Монику Уитт в шпионаже на Иран, сообщило министерство юстиции.Уитт в 2013 году бежала в Иран и предположительно помогала с тех пор иранским оперативникам действовать против ее бывших коллег. Кроме того, она раскрыла иранцам кодовое название и секретные цели одной из программ Пентагона, сообщает минюст.Кроме того, вместе с американкой обвиняются четверо граждан Ирана."Монику Уитт обвиняют в том, что она раскрыла иранскому режиму особо секретную разведывательную программу и личность офицера разведки США", - заявил помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс."Также четверо хакеров из Ирана обвиняются в различных компьютерных преступлениях, целью которых были члены разведсообщества США, бывшие коллеги госпожи Уитт", - добавил Демерс.
https://ria.ru/20210205/serbiya-1596189320.html
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