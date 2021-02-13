https://ria.ru/20210213/koronavirus-1597299049.html

Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19

Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19

Наличие депрессии и других психических состояний, которые требуют коррекции с помощью таблеток, не являются причиной для отвода от прививки от COVID-19,... РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-13T04:48

2021-02-13T04:48

2021-02-13T04:48

распространение коронавируса

анча баранова

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наличие депрессии и других психических состояний, которые требуют коррекции с помощью таблеток, не являются причиной для отвода от прививки от COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Биолог также отметила, что согласно исследованиям, у лиц со сниженным интеллектом, например, из-за болезни Альцгеймера или других типов старческих деменций, вероятность заразиться коронавирусом в среднем выше, чем у их сверстников с сохранным интеллектом. Скорее всего, это происходит из-за того, что люди со сниженным интеллектом менее склонны к выполнению правил безопасности, например, правильному ношению масок.“Для этой группы людей прививки нужны даже больше, чем основному населению”, - уточнила Баранова.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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