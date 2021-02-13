Биолог: депрессия не является противопоказанием для прививки от COVID-19
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Наличие депрессии и других психических состояний, которые требуют коррекции с помощью таблеток, не являются причиной для отвода от прививки от COVID-19, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
“Прием таблеток для корректировки психического состояния и прививка влияют на совершенно разные процессы. Как ремонт в доме и поход в магазин за продуктами. Это не связанные друг с другом вещи. При наличии психиатрического заболевания прививку делать можно и нужно”, - сказала Баранова.
Биолог также отметила, что согласно исследованиям, у лиц со сниженным интеллектом, например, из-за болезни Альцгеймера или других типов старческих деменций, вероятность заразиться коронавирусом в среднем выше, чем у их сверстников с сохранным интеллектом. Скорее всего, это происходит из-за того, что люди со сниженным интеллектом менее склонны к выполнению правил безопасности, например, правильному ношению масок.
“Для этой группы людей прививки нужны даже больше, чем основному населению”, - уточнила Баранова.
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