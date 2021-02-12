Защита Навального начала представлять свои доказательства
18:21 12.02.2021 (обновлено: 18:31 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального в ходе заседания в Бабушкинском суде Москвы начала представлять свои доказательства по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На данной стадии доказательства стороны обвинения сначала представляла прокурор. Адвокаты Навального начали с озвучивания заключения эксперта Александра Баранова – он сделал вывод о том, что клеветы в словах Навального о ветеране нет.
Для ознакомления прокурора с материалами, представленными защитой, объявлен перерыв на 15 минут.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
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