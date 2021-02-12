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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210212/zarazheniya-1597269901.html
ВОЗ заявила о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса
ВОЗ заявила о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса
У Всемирной организации здравоохранения есть данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге РИА Новости, 13.02.2021
2021-02-12T19:13
2021-02-13T01:37
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
весь мир
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 12 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. У Всемирной организации здравоохранения есть данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан."Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — отметила она.Сейчас проходят исследования о том, насколько хватает иммунитета у уже переболевших, рассказала Сваминатан. При этом она добавила, что среди вакцинированных подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме.Как заметила Сваминатан, предварительно установлено, что вакцинация снижает вирулентность (степень болезнетворности (патогенности) микроорганизма. — Прим. ред.) вируса и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли. Сейчас начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15.
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новый штамм коронавируса в британии, весь мир, воз, в мире

ВОЗ заявила о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса

19:13 12.02.2021 (обновлено: 01:37 13.02.2021)
 
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
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ЖЕНЕВА, 12 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. У Всемирной организации здравоохранения есть данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — отметила она.
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Сейчас проходят исследования о том, насколько хватает иммунитета у уже переболевших, рассказала Сваминатан. При этом она добавила, что среди вакцинированных подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме.
Как заметила Сваминатан, предварительно установлено, что вакцинация снижает вирулентность (степень болезнетворности (патогенности) микроорганизма. — Прим. ред.) вируса и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.
По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли. Сейчас начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15.
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