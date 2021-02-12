https://ria.ru/20210212/zarazheniya-1597269901.html

ВОЗ заявила о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса

ВОЗ заявила о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса

У Всемирной организации здравоохранения есть данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге РИА Новости, 13.02.2021

2021-02-12T19:13

2021-02-12T19:13

2021-02-13T01:37

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

весь мир

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 12 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. У Всемирной организации здравоохранения есть данные о повторных заражениях новыми штаммами SARS-CoV-2, несмотря на наличие антител к вирусу, заявила на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан."Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", — отметила она.Сейчас проходят исследования о том, насколько хватает иммунитета у уже переболевших, рассказала Сваминатан. При этом она добавила, что среди вакцинированных подавляющее большинство переносит инфекцию в легкой форме.Как заметила Сваминатан, предварительно установлено, что вакцинация снижает вирулентность (степень болезнетворности (патогенности) микроорганизма. — Прим. ред.) вируса и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после прививки.По последним данным ВОЗ, за время пандемии во всем мире заразились более 107,4 миллиона человек, около 2,36 миллиона умерли. Сейчас начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15.

https://ria.ru/20210211/koronavirus-1597071862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/koronavirus-1596368798.html

весь мир

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новый штамм коронавируса в британии, весь мир, воз, в мире