https://ria.ru/20210212/velikobritaniya-1597201816.html

В посольстве Великобритании уточнили правила самоизоляции для прибывающих

В посольстве Великобритании уточнили правила самоизоляции для прибывающих

В посольстве Великобритании в РФ рассказали о правилах самоизоляции для прибывающих в страну, которые вступят в силу с 15 февраля. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:54

2021-02-12T14:54

2021-02-12T14:54

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В посольстве Великобритании в РФ рассказали о правилах самоизоляции для прибывающих в страну, которые вступят в силу с 15 февраля."Все пассажиры должны пройти десятидневную самоизоляцию дома или в одном из отелей, предназначенных для карантина, а также сдать два теста на COVID-19", — говорится в официальном Telegram-канале посольства.В дипмиссии рассказали, что с понедельника иностранцам придется предоставлять результаты отрицательного теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до отправления в Великобританию, а также заполненную не ранее, чем за 48 часов, анкету — Passenger Locator Form.Кроме того, необходимо соблюдать самоизоляцию на дому, в гостинице или арендованном жилье. Это возможно только для граждан стран, не включенных в "красный список", куда входят государства, из которых запрещен въезд в Великобританию из-за пандемии. Если у приезжающего есть вид на жительство, то его впустят с условием соблюдения десятидневного карантина в одном из спецотелей. Номер там нужно самостоятельно зарезервировать и оплатить. "Абсолютно всем прибывающим пассажирам необходимо заранее забронировать процедуру сдачи двух тестов на COVID-19 — на второй и восьмой дни самоизоляции", — добавили дипломаты.Путешественники, прилетающие не из "красного списка" стран, могут сократить срок карантина, сдав дополнительный тест на COVID-19 на пятый день. "Это не отменяет необходимость прохождения анализа на восьмой день после въезда в страну", — уточнили в посольстве."Тест на второй день необходим для определения наличия потенциально опасного штамма коронавируса и, соответственно, принятия необходимых мер реагирования. Тест на восьмой день нужен для определения возможного развития коронавирусной инфекции на поздней стадии самоизоляции", — пояснил представитель посольства Великобритании.

https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, великобритания