https://ria.ru/20210212/vaktsinatsiya-1597261043.html
Любимов: жители Рязанской области доверяют вакцине от COVID
Любимов: жители Рязанской области доверяют вакцине от COVID
Жители Рязанской области все больше доверяют вакцине от коронавирусной инфекции, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов в ходе посещения пунктов... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T18:19
2021-02-12T18:19
2021-02-12T18:36
рязанская область
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай любимов
коронавирусы
здоровье - общество
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594215576_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a1b1de67a4e907a49a1becbbdf322cbe.jpg
РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Жители Рязанской области все больше доверяют вакцине от коронавирусной инфекции, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов в ходе посещения пунктов вакцинации.Глава региона ознакомился с тем, как организована процедура вакцинации в областном клиническом кардиологическом диспансере и в больнице им. Н.А. Семашко. Руководители медицинских учреждений проинформировали губернатора о том, что вакцинация проводится по предварительной записи. Пункты работают в будние дни. Перед вакцинацией каждый из пришедших проходит осмотр врача и направляется в прививочный кабинет только при отсутствии противопоказаний. После укола вакцины пациент находится под наблюдением медперсонала 30 минут.В ходе посещения областной клинической больнице им. Семашко Николай Любимов сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Первый этап вакцинации губернатор прошел 22 января. Как уточнил глава региона, вакцинацию он перенес без каких бы то ни было негативных последствий.По его словам, новые поставки вакцины Рязанская область ожидает уже на следующей неделе."Надеюсь на высокую активность граждан. Это действительно очень нужно и важно не только для собственного здоровья. Вакцинация поможет получить коллективный иммунитет, от этого, в том числе, будет зависеть снятие действующих ограничений", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20210212/vaktsiny-1597212442.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594215576_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_c12fc7eab1badbe03257330ab0e00456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, коронавирусы, здоровье - общество, рязанская область, общество
РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости.
Жители Рязанской области
все больше доверяют вакцине от коронавирусной инфекции, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов
в ходе посещения пунктов вакцинации.
Глава региона ознакомился с тем, как организована процедура вакцинации в областном клиническом кардиологическом диспансере и в больнице им. Н.А. Семашко. Руководители медицинских учреждений проинформировали губернатора о том, что вакцинация проводится по предварительной записи. Пункты работают в будние дни. Перед вакцинацией каждый из пришедших проходит осмотр врача и направляется в прививочный кабинет только при отсутствии противопоказаний. После укола вакцины пациент находится под наблюдением медперсонала 30 минут.
В ходе посещения областной клинической больнице им. Семашко Николай Любимов сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Первый этап вакцинации губернатор прошел 22 января. Как уточнил глава региона, вакцинацию он перенес без каких бы то ни было негативных последствий.
"Люди стали с большим доверием относиться к вакцине, видя личные примеры других – соседей, близких, знакомых, представителей органов власти. Желающие делают заявки через регистратуру, портал госуслуг. Вакцинировано уже более 18 000 человек. В настоящий момент в Рязанской области открыты 33 пункта вакцинации, четыре из них – мобильные, при необходимости мы можем открыть еще восемь дополнительных", - сказал Любимов.
По его словам, новые поставки вакцины Рязанская область ожидает уже на следующей неделе.
"Надеюсь на высокую активность граждан. Это действительно очень нужно и важно не только для собственного здоровья. Вакцинация поможет получить коллективный иммунитет, от этого, в том числе, будет зависеть снятие действующих ограничений", - добавил губернатор.