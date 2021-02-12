https://ria.ru/20210212/vaktsinatsiya-1597261043.html

Любимов: жители Рязанской области доверяют вакцине от COVID

Любимов: жители Рязанской области доверяют вакцине от COVID

Жители Рязанской области все больше доверяют вакцине от коронавирусной инфекции, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов в ходе посещения пунктов... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T18:19

2021-02-12T18:19

2021-02-12T18:36

рязанская область

вакцинация россиян от covid-19

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РЯЗАНЬ, 12 фев - РИА Новости. Жители Рязанской области все больше доверяют вакцине от коронавирусной инфекции, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов в ходе посещения пунктов вакцинации.Глава региона ознакомился с тем, как организована процедура вакцинации в областном клиническом кардиологическом диспансере и в больнице им. Н.А. Семашко. Руководители медицинских учреждений проинформировали губернатора о том, что вакцинация проводится по предварительной записи. Пункты работают в будние дни. Перед вакцинацией каждый из пришедших проходит осмотр врача и направляется в прививочный кабинет только при отсутствии противопоказаний. После укола вакцины пациент находится под наблюдением медперсонала 30 минут.В ходе посещения областной клинической больнице им. Семашко Николай Любимов сделал вторую прививку от коронавирусной инфекции. Первый этап вакцинации губернатор прошел 22 января. Как уточнил глава региона, вакцинацию он перенес без каких бы то ни было негативных последствий.По его словам, новые поставки вакцины Рязанская область ожидает уже на следующей неделе."Надеюсь на высокую активность граждан. Это действительно очень нужно и важно не только для собственного здоровья. Вакцинация поможет получить коллективный иммунитет, от этого, в том числе, будет зависеть снятие действующих ограничений", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20210212/vaktsiny-1597212442.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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