Во Франции переболевшим COVID-19 дали рекомендации по прививкам

Во Франции переболевшим COVID-19 дали рекомендации по прививкам

Верховный орган здравоохранения Франции (HAS) рекомендовал делать лишь одну дозу вакцины от COVID-19 тем, кто уже переболел коронавирусом. РИА Новости, 12.02.2021

ПАРИЖ, 12 фев – РИА Новости. Верховный орган здравоохранения Франции (HAS) рекомендовал делать лишь одну дозу вакцины от COVID-19 тем, кто уже переболел коронавирусом."Согласно имеющимся на данном этапе сведениям, люди, которые уже были заражены (COVID-19), сохраняют иммунную память. Это ведет к тому, что HAS предлагает только одну дозу (вакцины) людям, инфицированным SARS-CoV-2, независимо от срока давности инфекции. Таким образом, однократная доза вакцины будет играть роль напоминания", - говорится в коммюнике на сайте французского регулятора.В документе отмечается, что люди, у которых был диагностирована коронавирусная инфекция, независимо от того, были ли у них симптомы или нет, могут считаться защищенными постинфекционным иммунитетом в течение как минимум трех месяцев. "Но текущие данные не позволяют судить об иммунном ответе через более чем шесть месяцев. Поэтому HAS рекомендует проводить вакцинацию спустя около шести месяцев (после заражения) и подтверждает, что ее не следует проводить раньше, чем через три месяца после заражения", - отмечается в пресс-релизе.Кампания по вакцинации во Франции началась 27 декабря 2020 года. По последним данным, которые приводит министерство здравоохранения страны, первую дозу вакцины получили более 2,1 миллиона человек. Более 500 тысячам французов сделано две инъекции.

