https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597217314.html
"Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19, заявил Гинцбург
"Спутник Лайт" поможет сбить пик заболеваемости COVID-19, заявил Гинцбург
Вакцина "Спутник Лайт" позволит сбить нагрузку на здравоохранение и сократить количество тяжёлых случаев в тех странах, где она будет применяться, пройти пик... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:40
2021-02-12T14:40
2021-02-12T14:40
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
коронавирусы
вакцинация
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" позволит сбить нагрузку на здравоохранение и сократить количество тяжёлых случаев в тех странах, где она будет применяться, пройти пик заболеваемости COVID-19 в лёгких условиях, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург."Использование этого препарата ("Спутник Лайт") дает возможность сбить пик заболеваемости, тем самым сбить нагрузку на местное здравоохранение, гораздо меньше будет тяжелых случаев, для которых необходима госпитализация, тем самым пройти пик заболевания в гораздо более мягких условиях, стянув эпидемический процесс во времени, что дает возможности с меньшими потерями, человеческими жертвами заниматься борьбой с этой инфекцией", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что вакцину "Спутник Лайт" будут использовать в странах, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины других стран.По его словам, Россия стремится устранить COVID не только на своей территории, но и во всем мире, в странах Африки и Азии."(Власти РФ) демонстрируют ответственность за ликвидацию данной инфекции не только внутри наших границ, но возможность, чтобы данное инфекционное заболевание было ликвидировано практически на земном шаре, в тех странах, в первую очередь в Африке, юго-восточной Азии, где очень большая плотность населения, но где не хватает ни средств, ни собственных разработок для борьбы с этой инфекцией", - отметил эпидемиолог.
https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597211342.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, вакцинация