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Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса

Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от уже существующих вариантов COVID-19, но нет гарантии, что РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T14:37

2021-02-12T14:37

2021-02-12T14:37

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от уже существующих вариантов COVID-19, но нет гарантии, что дальше будет так же."Слава богу, среди вновь возникших вариантов на сегодняшний день, которые вы уже перечислили... "Спутник V" защищает, но это не гарантирует того, что завтра (не) возникнет новый вариант, от которого, допустим, "Спутник V"... будет защищать хуже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество