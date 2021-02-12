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https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597216723.html
Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от уже существующих вариантов COVID-19, но нет гарантии, что РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:37
2021-02-12T14:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от уже существующих вариантов COVID-19, но нет гарантии, что дальше будет так же."Слава богу, среди вновь возникших вариантов на сегодняшний день, которые вы уже перечислили... "Спутник V" защищает, но это не гарантирует того, что завтра (не) возникнет новый вариант, от которого, допустим, "Спутник V"... будет защищать хуже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса

14:37 12.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от уже существующих вариантов COVID-19, но нет гарантии, что дальше будет так же.
"Слава богу, среди вновь возникших вариантов на сегодняшний день, которые вы уже перечислили... "Спутник V" защищает, но это не гарантирует того, что завтра (не) возникнет новый вариант, от которого, допустим, "Спутник V"... будет защищать хуже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
 
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