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Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от разных штаммов коронавируса
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от уже существующих вариантов COVID-19, но нет гарантии, что РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:37
2021-02-12T14:37
2021-02-12T14:37
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от уже существующих вариантов COVID-19, но нет гарантии, что дальше будет так же."Слава богу, среди вновь возникших вариантов на сегодняшний день, которые вы уже перечислили... "Спутник V" защищает, но это не гарантирует того, что завтра (не) возникнет новый вариант, от которого, допустим, "Спутник V"... будет защищать хуже", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество