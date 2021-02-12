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Суд в Москве продолжит слушать дело Навального о клевете
Суд в Москве продолжит слушать дело Навального о клевете
Мировой судья столичного района Южное Медведково в пятницу продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T00:12
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россия
ив роше
алексей навальный
владимир путин
москва
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировой судья столичного района Южное Медведково в пятницу продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили РИА Новости в суде.Заседание начнется в 10.00 в здании Бабушкинского суда. Туда будут допущены лишь участники процесса и ограниченное число представителей СМИ. Навального доставят на заседание из СИЗО.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.В ходе прошлого заседания 5 февраля по видеосвязи был допрошен потерпевший Игнат Артеменко. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко, участвовавший в заседании из своей квартиры, попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".В пятницу показания продолжит давать внук пенсионера Игорь Колесников, ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее. Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
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россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, москва, германия

Суд в Москве продолжит слушать дело Навального о клевете

00:12 12.02.2021
 
© Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировой судья столичного района Южное Медведково в пятницу продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили РИА Новости в суде.
Заседание начнется в 10.00 в здании Бабушкинского суда. Туда будут допущены лишь участники процесса и ограниченное число представителей СМИ. Навального доставят на заседание из СИЗО.
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
В ходе прошлого заседания 5 февраля по видеосвязи был допрошен потерпевший Игнат Артеменко. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко, участвовавший в заседании из своей квартиры, попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".
В пятницу показания продолжит давать внук пенсионера Игорь Колесников, ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
Вчера, 19:56
Россия не стала оспаривать решение ЕСПЧ о компенсациях Навальному
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее. Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.
 
РоссияИв РошеАлексей НавальныйВладимир ПутинМоскваГермания
 
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