https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597130963.html

Суд в Москве продолжит слушать дело Навального о клевете

Суд в Москве продолжит слушать дело Навального о клевете

Мировой судья столичного района Южное Медведково в пятницу продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на... РИА Новости, 12.02.2021

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2021-02-12T00:12

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россия

ив роше

алексей навальный

владимир путин

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мировой судья столичного района Южное Медведково в пятницу продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили РИА Новости в суде.Заседание начнется в 10.00 в здании Бабушкинского суда. Туда будут допущены лишь участники процесса и ограниченное число представителей СМИ. Навального доставят на заседание из СИЗО.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.В ходе прошлого заседания 5 февраля по видеосвязи был допрошен потерпевший Игнат Артеменко. Судье пришлось прерывать процесс на час с лишним после того, как Артеменко, участвовавший в заседании из своей квартиры, попросил прекратить допрос из-за плохого самочувствия. Ему вызвали скорую помощь. Затем часть показаний ветерана зачитала прокурор. Суд также допросил двух свидетелей: соседку Артеменко и его сиделку, которые одними из первых обнаружили "оскорбительные комментарии" подсудимого в сети. С просьбой отложить заседание до 12 февраля выступила прокурор "из-за окончания рабочего дня".В пятницу показания продолжит давать внук пенсионера Игорь Колесников, ранее свидетель заявил, что ни он, ни его дедушка не писали заявлений в правоохранительные органы на Навального.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание - лишение свободы - однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее. Виновным себя Навальный не признает. В СИЗО он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии. По подсчетам его защиты, если решение не удастся оспорить, блогер проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

https://ria.ru/20210211/kompensatsii-1597111798.html

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россия, ив роше, алексей навальный, владимир путин, москва, германия