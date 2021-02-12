https://ria.ru/20210212/naryshkin-1597167285.html

Глава СВР ответил на вопрос о связи оппозиции с иностранными спецслужбами

Глава СВР ответил на вопрос о связи оппозиции с иностранными спецслужбами

МИД не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил глава СВР Сергей Нарышкин. РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T11:26

2021-02-12T11:26

2021-02-12T12:31

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

политика

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. МИД не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.По его мнению, людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами, "должен употребляться другой термин".Также Нарышкин сравнил тех, кто "осознанно оскорбляет ветеранов войны", с нацистами.Сегодня в Москве возобновилось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. Обвиняемого доставили в суд из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии.В разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные протестные акции. Люди вышли на улицы после ареста Навального и замены ему наказания. Власти подчеркивали, что собрания в период пандемии незаконны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов митингов провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210212/lavrov-1597157215.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, политика