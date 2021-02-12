Глава СВР ответил на вопрос о связи оппозиции с иностранными спецслужбами
11:26 12.02.2021 (обновлено: 12:31 12.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. МИД не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.
По его мнению, людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами, "должен употребляться другой термин".
Также Нарышкин сравнил тех, кто "осознанно оскорбляет ветеранов войны", с нацистами.
"В наши дни подавляющее большинство россиян не приемлют безнравственных и злонамеренных попыток исказить правду о подвиге советского солдата-освободителя, правду о трагедии холокоста и о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны", — добавил он.
Сегодня в Москве возобновилось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. Обвиняемого доставили в суд из СИЗО, где он ожидает вступления в силу решения о замене ему условного срока по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии.
В разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные протестные акции. Люди вышли на улицы после ареста Навального и замены ему наказания. Власти подчеркивали, что собрания в период пандемии незаконны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов митингов провокаторами. Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".