https://ria.ru/20210212/most-1597241749.html
Строительство моста через реку Сок в Самаре планируют завершить раньше
Строительство моста через реку Сок в Самаре планируют завершить раньше
Строительство моста через реку Сок в Самаре планируется завершить на год раньше срока, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:46
2021-02-12T16:46
2021-02-12T16:47
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САМАРА, 12 фев - РИА Новости. Строительство моста через реку Сок в Самаре планируется завершить на год раньше срока, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, ход строительства нового моста губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил на рабочем совещании с министром транспорта региона Иваном Пивкиным."Планируется сдать объект на год раньше запланированного срока. Для этого запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета – порядка 750 миллионов рублей, что позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста к 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Договоренность о том, что дополнительные средства будут выделены, достигнута по итогам встречи Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. "В случае выделения дополнительных средств – мы не подведем. В Минтрансе РФ рассчитывают на Самарскую область", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, после того, как завершатся работы над новой частью будущего моста, старую часть закроют на реконструкцию. В случае выделения дополнительных средств из федерального бюджета полностью открыть движение планируется уже в сентябре этого года.Отмечается, что подрядчик проводит все необходимые работы форсировано, кроме того, заранее произвел закупку необходимых металлоконструкций. "Хочу поблагодарить за четкую организацию работ и продуманность действий. Если бы мы действовали не так расторопно, сейчас бы получили удорожание строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкций выросла", – сказал Азаров.Глава региона подчеркнул, что рачительный подход должен применяться по всем объектам. Также губернатор поставил Пивкину задачу в кратчайшие сроки отработать с профильными департаментами Минтранса РФ все поручения, которые были даны на встрече с Савельевым.Строительство нового моста через Сок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. По состоянию на 9 февраля 2021 года, строительная готовность моста составляет 55%. По прогнозам областного минтранса, уже к началу марта мост будет завершен на 65%.
https://ria.ru/20210204/finansirovanie-1595966578.html
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россия, виталий савельев, дмитрий азаров, самара, самарская область, общество
САМАРА, 12 фев - РИА Новости.
Строительство моста через реку Сок в Самаре
планируется завершить на год раньше срока, сообщила пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, ход строительства нового моста губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
обсудил на рабочем совещании с министром транспорта региона Иваном Пивкиным.
"Планируется сдать объект на год раньше запланированного срока. Для этого запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета – порядка 750 миллионов рублей, что позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста к 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Договоренность о том, что дополнительные средства будут выделены, достигнута по итогам встречи Азарова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым
. "В случае выделения дополнительных средств – мы не подведем. В Минтрансе РФ рассчитывают на Самарскую область", – цитирует Азарова пресс-служба.
По данным пресс-службы, после того, как завершатся работы над новой частью будущего моста, старую часть закроют на реконструкцию. В случае выделения дополнительных средств из федерального бюджета полностью открыть движение планируется уже в сентябре этого года.
Отмечается, что подрядчик проводит все необходимые работы форсировано, кроме того, заранее произвел закупку необходимых металлоконструкций. "Хочу поблагодарить за четкую организацию работ и продуманность действий. Если бы мы действовали не так расторопно, сейчас бы получили удорожание строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкций выросла", – сказал Азаров.
Глава региона подчеркнул, что рачительный подход должен применяться по всем объектам. Также губернатор поставил Пивкину задачу в кратчайшие сроки отработать с профильными департаментами Минтранса РФ все поручения, которые были даны на встрече с Савельевым.
Строительство нового моста через Сок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. По состоянию на 9 февраля 2021 года, строительная готовность моста составляет 55%. По прогнозам областного минтранса, уже к началу марта мост будет завершен на 65%.