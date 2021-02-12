https://ria.ru/20210212/khalatnost-1597237169.html
СК завершил расследование дела о халатности при ликвидации ЧП в Норильске
СК завершил расследование дела о халатности при ликвидации ЧП в Норильске
Следователи завершили расследование уголовного дела о халатности при ликвидации чрезвычайного происшествия с разливом нефтепродуктов в Норильске, сообщила... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:27
2021-02-12T16:27
2021-02-12T16:32
светлана петренко
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
разлив дизельного топлива в норильске
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о халатности при ликвидации чрезвычайного происшествия с разливом нефтепродуктов в Норильске, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Завершено расследование уголовного дела в отношении Дениса Кулаева и Вячеслава Иващенко. Они обвиняются в совершении преступления... "халатность"... Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей его передачи в суд для рассмотрения по существу", - сказала Петренко.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре "Норникеля") в Норильске 29 мая 2020 года получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей. Арбитражный суд Красноярского края в начале февраля принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей.
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светлана петренко, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), разлив дизельного топлива в норильске, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия