https://ria.ru/20210212/izolyatsiya-1597107095.html

Брусникинцы прочли рассказы москвичей о самоизоляции

Брусникинцы прочли рассказы москвичей о самоизоляции

Музей Москвы, галерея "Триумф" и "Мастерская Брусникина" выпустили серию видео под названием "Изолента", на которых актеры читают рассказы москвичей о... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T08:05

2021-02-12T08:05

2021-02-12T08:05

культура

галерея "триумф"

новости культуры

дмитрий брусникин

выставки

музеи

музей москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597096403_76:0:1928:1042_1920x0_80_0_0_1ce0632a6bc3181f4db9fcae72a786ef.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Музей Москвы, галерея "Триумф" и "Мастерская Брусникина" выпустили серию видео под названием "Изолента", на которых актеры читают рассказы москвичей о самоизоляции, сообщили в пресс-службе музея.Ролики стали частью выставки, для которой сотрудники с июля по сентябрь собирали истории и предметы, связанные для горожан с пандемией коронавирусной инфекции. Всего в "Музее самоизоляции" оказалось 157 историй от жителей Москвы, 14 из них попали на видео. Брусникинцы представили тексты о расставаниях, внезапных увольнениях, разочарованиях и радостях самоизоляции. Например, в коллекцию музея попала анонимная история девушки, которая за один день из-за пандемии оказалась и уволенной, и тут же нанятой на новое место работы по той же причине."Идея проекта родилась во время весенней самоизоляции: в доме оказалось несколько мотков изоленты, они и стали главной визуальной метафорой видеороликов. Материал, предназначенный для изоляции электрического тока, здесь как бы изолирует ток самой жизни, окутывая собой все и всех вокруг. Таким образом тела актеров превратились в своеобразные медиаскульптуры. Разрыв между условностью позы и документальностью текста образуют сильный образ переживаемого нами времени", — прокомментировал проект режиссер Петр Сильвестров. В съемках приняли участие Кристина Якимушкина, Марина Калецкая, Анастасия Великородная, Алексей Мартынов, Марина Васильева, Алена Хованская, Яна Енжаева, Алиса Кретова, Илья Барабанов, Сергей Карабань, Никита Ковтунов, Михаил Плутахин, Дмитрий Северин, Сергей Щедрин.В видео использованы истории Елены, Яна Башарина, Полины Козловской и Ксении Буржской, Людмилы Французовой, Кати Рабей, Ирины Зайцевой, Виктора Спевацкого, Никиты Жиркова, Карена Мнацаканяна, Ахмедхана Ахмедханова, Владимира Назарова, Андрея Брызгалина.Ролики можно посмотреть по ссылке. Выставка "Музей самоизоляции", открывшая двери для посетителей 22 января, продлится до 4 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20201203/samoizolyatsiya-1587504279.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галерея "триумф", новости культуры, дмитрий брусникин, выставки, музеи, музей москвы