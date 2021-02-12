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https://ria.ru/20210212/izolyatsiya-1597107095.html
Брусникинцы прочли рассказы москвичей о самоизоляции
Брусникинцы прочли рассказы москвичей о самоизоляции
Музей Москвы, галерея "Триумф" и "Мастерская Брусникина" выпустили серию видео под названием "Изолента", на которых актеры читают рассказы москвичей о... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T08:05
2021-02-12T08:05
культура
галерея "триумф"
новости культуры
дмитрий брусникин
выставки
музеи
музей москвы
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Музей Москвы, галерея "Триумф" и "Мастерская Брусникина" выпустили серию видео под названием "Изолента", на которых актеры читают рассказы москвичей о самоизоляции, сообщили в пресс-службе музея.Ролики стали частью выставки, для которой сотрудники с июля по сентябрь собирали истории и предметы, связанные для горожан с пандемией коронавирусной инфекции. Всего в "Музее самоизоляции" оказалось 157 историй от жителей Москвы, 14 из них попали на видео. Брусникинцы представили тексты о расставаниях, внезапных увольнениях, разочарованиях и радостях самоизоляции. Например, в коллекцию музея попала анонимная история девушки, которая за один день из-за пандемии оказалась и уволенной, и тут же нанятой на новое место работы по той же причине."Идея проекта родилась во время весенней самоизоляции: в доме оказалось несколько мотков изоленты, они и стали главной визуальной метафорой видеороликов. Материал, предназначенный для изоляции электрического тока, здесь как бы изолирует ток самой жизни, окутывая собой все и всех вокруг. Таким образом тела актеров превратились в своеобразные медиаскульптуры. Разрыв между условностью позы и документальностью текста образуют сильный образ переживаемого нами времени", — прокомментировал проект режиссер Петр Сильвестров. В съемках приняли участие Кристина Якимушкина, Марина Калецкая, Анастасия Великородная, Алексей Мартынов, Марина Васильева, Алена Хованская, Яна Енжаева, Алиса Кретова, Илья Барабанов, Сергей Карабань, Никита Ковтунов, Михаил Плутахин, Дмитрий Северин, Сергей Щедрин.В видео использованы истории Елены, Яна Башарина, Полины Козловской и Ксении Буржской, Людмилы Французовой, Кати Рабей, Ирины Зайцевой, Виктора Спевацкого, Никиты Жиркова, Карена Мнацаканяна, Ахмедхана Ахмедханова, Владимира Назарова, Андрея Брызгалина.Ролики можно посмотреть по ссылке. Выставка "Музей самоизоляции", открывшая двери для посетителей 22 января, продлится до 4 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201203/samoizolyatsiya-1587504279.html
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РИА Новости
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галерея "триумф", новости культуры, дмитрий брусникин, выставки, музеи, музей москвы

Брусникинцы прочли рассказы москвичей о самоизоляции

08:05 12.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Музей Москвы, галерея "Триумф" и "Мастерская Брусникина" выпустили серию видео под названием "Изолента", на которых актеры читают рассказы москвичей о самоизоляции, сообщили в пресс-службе музея.
Ролики стали частью выставки, для которой сотрудники с июля по сентябрь собирали истории и предметы, связанные для горожан с пандемией коронавирусной инфекции. Всего в "Музее самоизоляции" оказалось 157 историй от жителей Москвы, 14 из них попали на видео.
Брусникинцы представили тексты о расставаниях, внезапных увольнениях, разочарованиях и радостях самоизоляции. Например, в коллекцию музея попала анонимная история девушки, которая за один день из-за пандемии оказалась и уволенной, и тут же нанятой на новое место работы по той же причине.
"Идея проекта родилась во время весенней самоизоляции: в доме оказалось несколько мотков изоленты, они и стали главной визуальной метафорой видеороликов. Материал, предназначенный для изоляции электрического тока, здесь как бы изолирует ток самой жизни, окутывая собой все и всех вокруг. Таким образом тела актеров превратились в своеобразные медиаскульптуры. Разрыв между условностью позы и документальностью текста образуют сильный образ переживаемого нами времени", — прокомментировал проект режиссер Петр Сильвестров.
В съемках приняли участие Кристина Якимушкина, Марина Калецкая, Анастасия Великородная, Алексей Мартынов, Марина Васильева, Алена Хованская, Яна Енжаева, Алиса Кретова, Илья Барабанов, Сергей Карабань, Никита Ковтунов, Михаил Плутахин, Дмитрий Северин, Сергей Щедрин.
В видео использованы истории Елены, Яна Башарина, Полины Козловской и Ксении Буржской, Людмилы Французовой, Кати Рабей, Ирины Зайцевой, Виктора Спевацкого, Никиты Жиркова, Карена Мнацаканяна, Ахмедхана Ахмедханова, Владимира Назарова, Андрея Брызгалина.
Ролики можно посмотреть по ссылке. Выставка "Музей самоизоляции", открывшая двери для посетителей 22 января, продлится до 4 апреля 2021 года.
Постер к выставке Музей самоизоляции Музея Москвы и Галереи Триумф - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 16:42Культура
В Москве открылась онлайн выставка "Музей самоизоляции"
 
КультураГалерея "Триумф"Новости культурыДмитрий БрусникинВыставкиМузеиМузей Москвы
 
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