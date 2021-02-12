Лавров рассказал о ситуации вокруг соратницы Навального Марии Певчих
13:07 12.02.2021 (обновлено: 13:20 12.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Власти Германии всячески содействуют тому, чтобы скрыть соратницу Алексея Навального Марию Певчих, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Начнём с того, что госпожа Певчих окружила себя какой-то такой очень непонятной тайной, и немецкие наши коллеги всячески содействуют, чтобы этот "покров" с неё не сорвать", - сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьёв Live.
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Он напомнил, что "Генеральная прокуратура России многократно "бомбардировала" немецких коллег с просьбой о выполнении их обязательств по соглашению об оказании правовой помощи, в том числе среди прочих данных была запрошена и встреча с Марией Певчих". "На что немцы нам сказали, что мы не знаем, где она, хотя Мария Певчих сама говорила в этих своих соцсетях, что она встречалась с Навальным, когда он находился в Германии", - отметил Лавров.
Он обратил внимание, что российской стороне "не дают поговорить с врачами, которые лечили Навального и которые обнаружили в его организме те самые боевые отравляющие вещества".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".