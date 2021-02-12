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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210212/dioksid-1597238144.html
Завод в Подмосковье внедрил новую технологию производства диоксида урана
Завод в Подмосковье внедрил новую технологию производства диоксида урана
Машиностроительный завод ПАО "МСЗ" в Электростали запустил участок получения порошка диоксида урана в опытно-промышленную эксплуатацию. Об этом сообщил... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T16:32
2021-02-12T16:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Машиностроительный завод ПАО "МСЗ" в Электростали запустил участок получения порошка диоксида урана в опытно-промышленную эксплуатацию. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.Новая технология подразумевает метод восстановительного пирогидролиза гексафторида урана (ВПГУ). Инновационная установка занимает в три раза меньше площади, она также требует меньших затрат на обслуживание."Прогнозируемый экономический эффект от внедрения одной установки ВПГУ составит 69,4 миллиона рублей", – сообщили в ведомстве.Установка повлияет на рост производительности труда. Также будут снижены вредные производственные факторы. Речь идет о полном прекращении образования отходов ионообменной смолы и снижении количества жидких отходов в 10 раз.Из диоксида урана производятся топливные таблетки для тепловыделяюших элементов (ТВЭЛов), из которых собираются топливные кассеты для ядерных реакторов. Материал производится на фабрикационных заводах ядерного топливного цикла из обогащенного гексафторида урана (ГФУ).Машиностроительный завод в Электростали – одно из ведущих в мире предприятий по производству топлива для атомных ректоров. На ядерном топливе с подмосковного завода работает около 60 реакторов в 15 странах.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Завод в Подмосковье внедрил новую технологию производства диоксида урана

16:32 12.02.2021 (обновлено: 16:39 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУчасток изготовления топливных таблеток диоксида урана
Участок изготовления топливных таблеток диоксида урана - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Машиностроительный завод ПАО "МСЗ" в Электростали запустил участок получения порошка диоксида урана в опытно-промышленную эксплуатацию. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Новая технология подразумевает метод восстановительного пирогидролиза гексафторида урана (ВПГУ). Инновационная установка занимает в три раза меньше площади, она также требует меньших затрат на обслуживание.
"Прогнозируемый экономический эффект от внедрения одной установки ВПГУ составит 69,4 миллиона рублей", – сообщили в ведомстве.
Установка повлияет на рост производительности труда. Также будут снижены вредные производственные факторы. Речь идет о полном прекращении образования отходов ионообменной смолы и снижении количества жидких отходов в 10 раз.
Из диоксида урана производятся топливные таблетки для тепловыделяюших элементов (ТВЭЛов), из которых собираются топливные кассеты для ядерных реакторов. Материал производится на фабрикационных заводах ядерного топливного цикла из обогащенного гексафторида урана (ГФУ).
Машиностроительный завод в Электростали – одно из ведущих в мире предприятий по производству топлива для атомных ректоров. На ядерном топливе с подмосковного завода работает около 60 реакторов в 15 странах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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