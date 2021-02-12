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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210212/buddisty-1597188690.html
Путин и Мишустин поздравили буддистов с наступлением лунного Нового года
Путин и Мишустин поздравили буддистов с наступлением лунного Нового года
Президент России Владимир Путин направил буддистам поздравление с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, отметив, что этот... РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T12:55
2021-02-12T12:56
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил буддистам поздравление с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, отметив, что этот праздник наполняет сердца людей радостью и надеждой, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля."Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела", - говорится в сообщении.По словам главы РФ, буддийская община России бережно хранит и передаёт из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащают культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества."В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия", - заключил президент.Также буддистов России поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что буддисты уже более двух с половиной веков активно участвуют в жизни нашей страны, проводят серьезную работу "по поддержанию межконфессионального и межнационального диалога"."Важно, что Вы многое делаете для сохранения буддийских обычаев, традиций восточной медицины, развития религиозного образования. А также приобщаете молодое поколение к богатейшему культурному наследию, реализуете просветительские и благотворительные проекты", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
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новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, владимир путин

Путин и Мишустин поздравили буддистов с наступлением лунного Нового года

12:55 12.02.2021 (обновлено: 12:56 12.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтудент буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии
Студент буддийского университета Даши Чойнхорлин имени Дамба Даржа Заяева в Иволгинском дацане в Бурятии - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил буддистам поздравление с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, отметив, что этот праздник наполняет сердца людей радостью и надеждой, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела", - говорится в сообщении.
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По словам главы РФ, буддийская община России бережно хранит и передаёт из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащают культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества.
"В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия", - заключил президент.
Также буддистов России поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что буддисты уже более двух с половиной веков активно участвуют в жизни нашей страны, проводят серьезную работу "по поддержанию межконфессионального и межнационального диалога".
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"Важно, что Вы многое делаете для сохранения буддийских обычаев, традиций восточной медицины, развития религиозного образования. А также приобщаете молодое поколение к богатейшему культурному наследию, реализуете просветительские и благотворительные проекты", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МишустинВладимир Путин
 
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