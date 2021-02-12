https://ria.ru/20210212/buddisty-1597188690.html

Путин и Мишустин поздравили буддистов с наступлением лунного Нового года

Путин и Мишустин поздравили буддистов с наступлением лунного Нового года

Президент России Владимир Путин направил буддистам поздравление с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, отметив, что этот... РИА Новости, 12.02.2021

2021-02-12T12:55

2021-02-12T12:55

2021-02-12T12:56

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил буддистам поздравление с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца, отметив, что этот праздник наполняет сердца людей радостью и надеждой, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля."Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Этот замечательный праздник, который на протяжении столетий широко и торжественно отмечают представители разных народов нашей страны, символизирует пробуждение природы, наполняет сердца людей радостью и надеждой, вдохновляет на добрые дела", - говорится в сообщении.По словам главы РФ, буддийская община России бережно хранит и передаёт из поколения в поколение древние религиозные, духовные традиции предков, их уникальные устои и обычаи своими самобытными, содержательными просветительскими, благотворительными инициативами обогащают культурную, общественную жизнь нашего многонационального Отечества."В этот праздничный день желаю вам здоровья, счастья и благополучия", - заключил президент.Также буддистов России поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что буддисты уже более двух с половиной веков активно участвуют в жизни нашей страны, проводят серьезную работу "по поддержанию межконфессионального и межнационального диалога"."Важно, что Вы многое делаете для сохранения буддийских обычаев, традиций восточной медицины, развития религиозного образования. А также приобщаете молодое поколение к богатейшему культурному наследию, реализуете просветительские и благотворительные проекты", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

https://ria.ru/20210212/buddizm-1597185207.html

https://ria.ru/20210211/buddizm-1597116631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, михаил мишустин, владимир путин