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В Якутске жилой дом остался без тепла из-за кражи электропроводов
В Якутске жилой дом остался без тепла из-за кражи электропроводов
Многоквартирный дом в Якутске остался зимой без тепла из-за кражи электропроводов, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:29
2021-02-11T11:29
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Многоквартирный дом в Якутске остался зимой без тепла из-за кражи электропроводов, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ведомство отмечает, что в краже и покушении совершения на кражу обвиняется неоднократно судимый житель города Якутска.При повторной попытке кражи электропровода мужчину задержали сотрудники управляющей компании, которые восстанавливали подачу тепла, отметили в ведомстве.
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якутск, происшествия

В Якутске жилой дом остался без тепла из-за кражи электропроводов

11:29 11.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Многоквартирный дом в Якутске остался зимой без тепла из-за кражи электропроводов, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Ведомство отмечает, что в краже и покушении совершения на кражу обвиняется неоднократно судимый житель города Якутска.
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"По версии следствия, в декабре 2020 года мужчина демонтировал и похитил электрические провода, подающие электричество к насосам отопления теплосистемы многоквартирного дома по улице 50 лет Советской Армии города Якутска. В результате данных преступных действий подача тепла в многоквартирный дом была приостановлена", - рассказали в пресс-службе.
При повторной попытке кражи электропровода мужчину задержали сотрудники управляющей компании, которые восстанавливали подачу тепла, отметили в ведомстве.
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"В последующем злоумышленник передан сотрудникам полиции, подача теплоснабжения в многоквартирный дом оперативно восстановлена. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.
 
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