https://ria.ru/20210211/yakutsk-1596952119.html

В Якутске жилой дом остался без тепла из-за кражи электропроводов

В Якутске жилой дом остался без тепла из-за кражи электропроводов

Многоквартирный дом в Якутске остался зимой без тепла из-за кражи электропроводов, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба региональной... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:29

2021-02-11T11:29

2021-02-11T11:29

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Многоквартирный дом в Якутске остался зимой без тепла из-за кражи электропроводов, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Ведомство отмечает, что в краже и покушении совершения на кражу обвиняется неоднократно судимый житель города Якутска.При повторной попытке кражи электропровода мужчину задержали сотрудники управляющей компании, которые восстанавливали подачу тепла, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210210/moroz-1596906249.html

https://realty.ria.ru/20210209/chelyabinsk-1596617736.html

якутск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, происшествия