В Китае запретили вещание BBC World News
19:52 11.02.2021 (обновлено: 23:55 11.02.2021)
ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Власти Китая запретили вещание телеканала BBC World News на территории страны, сообщило Главное управление радио и телевидения КНР.
В заявлении ведомства указано, что это СМИ "не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве иностранного канала".
Заявку от телеканала на вещание в новом году управление не приняло. Заявление опубликовали в ночь на пятницу, когда в Китае наступил новый год по лунному календарю.
"Содержание репортажей BBC World News, связанных с Китаем, серьезно нарушает положения "Об управлении радио и телевидением" и" Правила управления вещанием зарубежных спутниковых телеканалов", нарушает требования о том, что новости должны быть правдивыми и беспристрастными, наносит ущерб национальным интересам Китая, подрывает национальное единство КНР", — говорится в заявлении.
Комментируя ситуацию, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб назвал решение властей Китая запретить вещание BBC World New "неприемлемым ограничением свободы слова".
Телерадиокорпорация BBC выразила разочарование таким решением Пекина.
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Ранее департамент информации МИД КНР сделал "строгое представление" и потребовал от представительства ВВС в Пекине публичных извинений за публикацию материалов, связанных с эпидемией COVID-19, которые китайская сторона считает недостоверными.
Министерство пояснило, что в последнее время ВВС в своих материалах связывает эпидемию коронавируса с политикой, вновь раскручивает "теорию сокрытия", "теорию происхождения" и "теорию ответственности" за возникновение эпидемии. МИД Китая назвал это не чем иным, как "классическими фейками на основе идеологических предрассудков".
Ранее в этом месяце британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского телеканала CGTN за несоответствие требованиям, предъявляемым к владельцу лицензии. Расследование Ofcom показало, что владелец лицензии на вещание CGTN , компания Star China Media Limited (SCM), не несла редакционную ответственность за транслируемый продукт и, следовательно, не являлась законным владельцем лицензии. Регулятор отметил, что дал CGTN достаточно времени для устранения несоответствий, но этого сделано не было, поэтому лицензия была отозвана. Также Ofcom заявляет о возможных дальнейших мерах против CGTN за нарушение принципов беспристрастности, честности и персональной тайны.
МИД КНР назвал это решение политической манипуляций и давлением.