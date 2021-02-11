https://ria.ru/20210211/sanktsii-1596947761.html

Рябков заявил, что одномоментно снять санкции США с Ирана не получится

Рябков заявил, что одномоментно снять санкции США с Ирана не получится

Одномоментно снять санкции США с Тегерана не получится, но затягивать с этим нельзя, Москва предлагает Вашингтону и Тегерану синхронизировать действия по... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:05

2021-02-11T11:05

2021-02-11T11:33

сергей рябков

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Одномоментно снять санкции США с Тегерана не получится, но затягивать с этим нельзя, Москва предлагает Вашингтону и Тегерану синхронизировать действия по возможному возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Разумно было бы, во избежание споров, кто должен первым осуществить то или иное действие, за кем первый шаг, во избежание этих споров, наверное, было бы логично предусмотреть определенную синхронизацию действий Вашингтона и Тегерана", - добавил Рябков.Он отметил, что в ходе телефонных контактов, которые прошли в последнее время на уровне политдиректоров, Москва отстаивала эту позицию."И я, наверное, не открою большого секрета, если скажу, что она была воспринята с интересом как проявление здравого подхода. Мы вновь демонстрируем свойственную российской стороне способность вносить конструктивный вклад в решение таких проблемных вопросов. Некие комплексные предложения мы сформулировали, поделились ими с коллегами по СВПД", - отметил Рябков.Россия рассчитывает, что компромиссное решение по возвращению Ирана и США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе будет найдено до 21 февраля, чтобы избежать эскалации ситуации, заявил Сергей Рябков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/iran-1595297010.html

https://ria.ru/20210123/dialog-1594256295.html

иран

сша

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сергей рябков, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире