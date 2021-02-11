Рябков заявил, что одномоментно снять санкции США с Ирана не получится
11:05 11.02.2021 (обновлено: 11:33 11.02.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Одномоментно снять санкции США с Тегерана не получится, но затягивать с этим нельзя, Москва предлагает Вашингтону и Тегерану синхронизировать действия по возможному возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Первоочередной задачей, на наш взгляд, является нахождение таких решений, которые позволяли бы США начать процесс возращения в СВПД, что предполагает среди прочего отмену санкций введённых против Тегерана. Одномоментно сделать это вряд ли получится, но затягивать с этим тоже неправильно. О чем мы говорим американцам совершенно открыто", - сказал замминистра.
"Разумно было бы, во избежание споров, кто должен первым осуществить то или иное действие, за кем первый шаг, во избежание этих споров, наверное, было бы логично предусмотреть определенную синхронизацию действий Вашингтона и Тегерана", - добавил Рябков.
Он отметил, что в ходе телефонных контактов, которые прошли в последнее время на уровне политдиректоров, Москва отстаивала эту позицию.
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"И я, наверное, не открою большого секрета, если скажу, что она была воспринята с интересом как проявление здравого подхода. Мы вновь демонстрируем свойственную российской стороне способность вносить конструктивный вклад в решение таких проблемных вопросов. Некие комплексные предложения мы сформулировали, поделились ими с коллегами по СВПД", - отметил Рябков.
Россия рассчитывает, что компромиссное решение по возвращению Ирана и США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе будет найдено до 21 февраля, чтобы избежать эскалации ситуации, заявил Сергей Рябков.
"Времени не так много, если исходить из того, что 21 февраля, в соответствии с законом, принятым в Иране, предстоит следующий шаг по демонтажу добровольно принятых Ираном на себя обязательств. Хотелось бы, чтобы до этого времени некое компромиссное решение было найдено, которое позволит избежать дальнейшей эскалации", - сказал Рябков.
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