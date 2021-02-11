https://ria.ru/20210211/reabilitatsiya-1596949098.html

В России упростили правила предоставления средств для реабилитации

В России упростили правила предоставления средств для реабилитации

Правительство России упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T11:10

2021-02-11T11:10

2021-02-11T11:17

россия

правительство рф

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина."Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые правила особенно актуальны для тех граждан, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Сообщается, что теперь для получения нужного средства реабилитации они смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.Кроме того, такой же порядок предусмотрен для инвалидов, которые нуждаются в услугах сурдоперевода.Добавляется, что работа по новым правилам будет обеспечена благодаря обмену информацией через единую систему межведомственного взаимодействия. Новое постановление правительства позволит обеспечить реализацию изменений, которые были внесены в закон "О социальной защите инвалидов" в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210104/putin-1591963872.html

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2021

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россия, правительство рф, общество