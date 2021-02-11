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В России упростили правила предоставления средств для реабилитации
В России упростили правила предоставления средств для реабилитации
Правительство России упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T11:10
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правительство рф
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина."Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов правительства", - говорится в сообщении.Отмечается, что новые правила особенно актуальны для тех граждан, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Сообщается, что теперь для получения нужного средства реабилитации они смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.Кроме того, такой же порядок предусмотрен для инвалидов, которые нуждаются в услугах сурдоперевода.Добавляется, что работа по новым правилам будет обеспечена благодаря обмену информацией через единую систему межведомственного взаимодействия. Новое постановление правительства позволит обеспечить реализацию изменений, которые были внесены в закон "О социальной защите инвалидов" в декабре 2020 года.
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россия, правительство рф, общество

В России упростили правила предоставления средств для реабилитации

11:10 11.02.2021 (обновлено: 11:17 11.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство России упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов, сообщает пресс-служба кабмина.
"Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов правительства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые правила особенно актуальны для тех граждан, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Сообщается, что теперь для получения нужного средства реабилитации они смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.
Кроме того, такой же порядок предусмотрен для инвалидов, которые нуждаются в услугах сурдоперевода.
Добавляется, что работа по новым правилам будет обеспечена благодаря обмену информацией через единую систему межведомственного взаимодействия. Новое постановление правительства позволит обеспечить реализацию изменений, которые были внесены в закон "О социальной защите инвалидов" в декабре 2020 года.
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