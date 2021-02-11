https://ria.ru/20210211/putin-1596973505.html

В Кремле пообещали подумать над идеей общения Путина со СМИ по телефону

В Кремле пообещали подумать над идеей общения Путина со СМИ по телефону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле подумают над идеей "быстрого" общения по телефону российского лидера Владимира Путина с... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T13:17

2021-02-11T13:17

2021-02-11T13:23

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле подумают над идеей "быстрого" общения по телефону российского лидера Владимира Путина с журналистами после содержательных мероприятий."Мы обязательно обратим на это внимание, и мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать", - заявил Песков журналистам.Он также призвал журналистов не быть "окончательно пессимистами и все-таки надеяться на то, что уже в обозримом будущем мы будем постепенно возвращаться к привычному, обычному образу жизни и работы".

https://ria.ru/20210210/smi-1596806962.html

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2021

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россия, дмитрий песков, владимир путин, общество