В Самаре после пожара на складе нашли тело женщины
18:17 11.02.2021 (обновлено: 18:29 11.02.2021)
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Тело женщины нашли после пожара на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.
Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что в Кировском районе Самары горит склад по фасовке восточных сладостей на площади 200 квадратных метров, обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров. Позже ведомство уточнило, что площадь пожара сократилась до 100 квадратных метров, площадь обрушения кровли выросла до 500 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 16.06 (15.05 мск).
"Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), погибла женщина 1993 года рождения", - сказала собеседница агентства.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина могла погибнуть после обрушения стен на складе, которое произошло в результате хлопка бытового газа. Погибшая работала у индивидуального предпринимателя на складе по фасовке восточных сладостей, добавил собеседник агентства.
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