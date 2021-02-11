https://ria.ru/20210211/pozhar-1597092558.html

В Самаре после пожара на складе нашли тело женщины

В Самаре после пожара на складе нашли тело женщины

Тело женщины нашли после пожара на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по... РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T18:17

2021-02-11T18:17

2021-02-11T18:29

россия

самара

самарская область

происшествия

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САМАРА, 11 фев - РИА Новости. Тело женщины нашли после пожара на складе по фасовке восточных сладостей в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону.Ранее ГУМЧС по Самарской области сообщило, что в Кировском районе Самары горит склад по фасовке восточных сладостей на площади 200 квадратных метров, обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров. Позже ведомство уточнило, что площадь пожара сократилась до 100 квадратных метров, площадь обрушения кровли выросла до 500 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 16.06 (15.05 мск).По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, женщина могла погибнуть после обрушения стен на складе, которое произошло в результате хлопка бытового газа. Погибшая работала у индивидуального предпринимателя на складе по фасовке восточных сладостей, добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210210/pozhar-1596758177.html

россия

самара

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самара, самарская область, происшествия